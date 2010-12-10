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Создан: 10.12.2010
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Написано: 28430


Шикарный салат «Амурные дела» из дорогих продуктов - праздничная вкуснятина, которая удивит всех!

Пятница, 20 Декабря 2019 г. 15:25 + в цитатник
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Прекрасный и романтический салат удивит Вас своим сочетанием ингредиентов. Что может быть прекрасней чем посидеть у камина с любимый человеком и насладиться чем-нибудь вкусненьким и не навязчивым. Предлагаем и Вам испытать всю романтику вкусов в одном блюде, приготовить и попробовать салат «Амурные дела».
 
 
Ингредиенты:
 
куриное филе — 300гр.
апельсин — 1шт.
креветки маринованные — 170гр.
чернослив — 220гр.
грецкие орехи
майонез
соль
 
Способ приготовления:
 
Шаг 1:
 
Курицу отварим в подсоленной воде. Охлаждаем и нарезаем тонкими пластинами.
 
Шаг 2:
 
Чернослив распарим, обсушим и мелко нарежем.
 
Шаг 3:
 
Апельсин хорошо очистим от кожи и пленки. Разделим на дольки и каждую дольку разрежем примерно на 3 части.
 
Шаг 4:
 
В глубокий салатник выложим слоями куриное мясо, чернослив, апельсин, креветки. Заправим наш салат майонезом. Сверху все это посыпаем измельченными грецкими орехами.
 
Шаг 5:
 
Даем настоятся примерно 2 -2,5 часа. Можно подавать.
 
Совет: можно курицу натереть солью и черным молотым перцем, и обжарив на растительном масле до готовности нарезать ломтиками.
 
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
Метки:  


Процитировано 35 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 16:04 (ссылка)
Благодарю!Прекрасного зимнего денёчка!Доброй счастливой зимы!
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Людмила_Балахонова   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 20:57 (ссылка)
Супер! Чтоб я каждый день так ела! Спасибо!
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Уланова_Ковалева_Елена   обратиться по имени Суббота, 21 Декабря 2019 г. 06:07 (ссылка)
Наверное вкусно,но майонез портит всё....
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TaniaMay   обратиться по имени Суббота, 21 Декабря 2019 г. 16:19 (ссылка)
Спасибо! Вот и салатик на Новый год! А если заправить соусом на греческом йогурте?!!! Вау!!!
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Изнакурнож   обратиться по имени Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 11:09 (ссылка)
Но ведь на фото не тот салат, о котором идет речь. Вы это сами не готовили, да?
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llebed   обратиться по имени Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 15:09 (ссылка)
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ, А маринованные креветки это уже готовые???
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Планета_7   обратиться по имени Среда, 25 Декабря 2019 г. 13:48 (ссылка)
Спасибо!
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