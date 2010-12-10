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Слоеный салат "Богатый купец" - чудесный рецепт к Новогоднему столу!

Четверг, 26 Декабря 2019 г. 10:03 + в цитатник
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Салат сытный и очень вкусный. Можно сделать половину этого салата.
При этом приготовить его достаточно легко. 
 
Рецепт:
 
Язык свиной отварной 2 шт. 
Картофель отварной 3-4 шт. 
Маринованные огурцы 4-5 шт. 
Соль, перец, зелень по вкусу 
Лук 1 шт. 
Грибы 300 г
Майонез по вкусу 
Яйца 4-5 шт.
 
Готовим:
 
Яйца, язык и картофель в мундирах нужно отварить в подсоленной воде.
 
Затем остудить и почистить. 
 
Лук нарезать мелко.
 
Грибы позать крупно (если небольшие - достаточно начетверо).
 
Лук и грибы поджарить по отдельности, лук - на растительном масле, до золотистого оттенка, а грибы - без масла, до испарения жидкости.
 
Заправка: маринованные огурцы натереть на крупной тёрке.
 
Добавить мелко нарезанные 2 веточки укропа (заранее промытого и просушенного).
 
Заправить майонезом по вкусу. Солить и перчить не нужно.
 
 Язык нарезать тоненькой соломкой. 
 
В грибы, после испарения жидкости, добавить лук.
 
Грибы с луком посолить, поперчить, добавить немного растительного масла, перемешать и довести до готовности на огне чуть ниже среднего.
 
Собрать салат слоями в форме: 1 слоем сразу в форму натереть на крутной тёрке картофель. Немного посолить и хорошо поперчить. Затем равномерным слоем нанести 2-3 ст. л. заправки, не приминая картофель, чтобы салат был более сочным.
 
Сверху высыпать язык, поперчить. Кто не любит свиной язык, используйте говядину. Сверху распределить остаток заправки. Можно часть заправки оставить, чтобы смазать грибы. 
 
Грибы откинуть на дуршлаг, чтобы удалить излишек масла.
 
Грибы выложить следующим слоем, а завершающим слоем натереть на крупной тёрке яйца.
 
Салат затянуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на пару часов или на ночь.
 
Затем вдоль стенок формы проведите острыми ножом (прижимая нож к форме). Освободить от формы.
 
Салат украсьте по своему вкусу.
 
Я делаю салат к Новому году, потому нарисовала сеточку из майонеза, изобразила при помощи укропа, маслин и половинок очищенного от мякоти помидора еловую веточку с новогодними игрушками.
 
Пошаговый процесс приготовления в фотографиях:

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Если вам понравился рецепт, поставьте пожалуйста пальчик вверх )
 
Спасибо и с наступающим!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
Метки:  


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Таточка-Танюша   обратиться по имени Пятница, 27 Декабря 2019 г. 18:44 (ссылка)
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HoteleonRu   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 07:53 (ссылка)
с наступающим!
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