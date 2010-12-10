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Создан: 10.12.2010
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Написано: 28393


Яркая и сочная "Золотая рыбка" - рекомендую приготовить на Новый год или другой праздник!

Понедельник, 30 Декабря 2019 г. 06:09 + в цитатник
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Привет, мои дорогие❤️
 
Желаю вам всего самого хорошего и прекрасного!
 
Сегодня, по совету моей старшей сестры, приготовила вкусную рыбу с овощами. Такую рыбу она попробовала в гостях у подруги и не могла не спросить рецепт. До этого момента я сомневалась, что приготовить на Новогодний стол в качестве горячего блюда. Теперь у меня есть ответ! Среди моих гостей на праздник будут постящиеся, поэтому такая рыбка станет идеальным вариантом. К тому же готовить это блюдо быстро и легко! Яркая, сочная и вкусная рыба станет украшением любого праздничного стола.
 
 
Ингредиенты:
 
Филе красной рыбы - 600 г (у меня филе горбуши без кожи, две половинки тушки)
 
Морковь - 2 шт. 
 
Лук - 2 шт.
 
Сладкий перец - 2 шт.
 
Лимонный сок - 2 ст.л. (по ложке на каждую половинку рыбы)
 
Растительное масло для обжаривания овощей
 
Соль, специи, зелень - по вкусу
 
Приготовление:
 
Нарезаем тонко лук, сладкий перец и морковь. Обжариваем овощи в сковороде до полуготовности.
Выкладываем филе рыбы на двойной слой фольги. Солим, добавляем специи и лимонный сок и хорошо промазываем этим составом.
 
Сформируем из фольги бортики.
 
Сверху на рыбу выложим овощи.
 
Запекаем в разогретой духовке до 200С 15-20 минут.

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Готовое блюдо украсим свежей зеленью.
 
Готовьте с любовью, мои хорошие!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из рыбы и морепродуктов
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Красивые и праздничные блюда
Метки:  


Процитировано 19 раз
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ЖАРКАНДИЙ   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 14:04 (ссылка)
Декабрь идёт к концу... подводятся Итоги...
Во всех календарях закончились Листы…
Так пусть же Новый Год... который на Пороге...
Исполнит все желанья и тайные Мечты...

Пусть греет Вас теплом и радует Успехом...
Начертит Вам маршрут в обход любых Преград...
Пусть будет море слёз... но только лишь от Смеха...
Тогда, наверняка, им каждый будет Рад.

Закончен календарь... надежда Сердце греет...
Кружится голова от Праздничных забот...
Так пусть же Новый Год окажется добрее...
Счастливее в сто крат... чем Уходящий Год...!
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