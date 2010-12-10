Люблю удивлять своих родных и гостей необычными блюдами. Я их готовлю в особых случаях. Вчера решила к приходу гостей приготовить отбивные, но не простые, а с секретом.

Маленькие, аккуратные и такие аппетитные, что гости за раз съели их как семечки. Хрустящая корочка и нежное мясо внутри.

Гости сказали так: "Вкусные отбивные из свинины, такие нежные, мягкие внутри и хрустящие снаружи!".

Я сказала, что здесь не свиное мясо.

Они очень удивились, а когда узнали из чего, стали на перебой спрашивать рецепт. Поделюсь и с вами.

Рецепт

Промываем куриные или индюшачьи сердечки (300 гр.) в воде. Теперь нужно их очистить от пленки, жилок. Даем просохнуть. Для этого я кладу их на бумажное полотенце.

Теперь нарезаем каждое, как бы раскрываем книжкой.

Отбиваем как обычно. Я делаю это под пищевой пленкой или пакетом. Нужно отбить с двух сторон потоньше, но чтобы они были целыми.

Далее посыпаю мясо перцем и солью. Можно добавить специи. Лучше оставить помариноваться, но если нет времени, можно жарить сразу, но сначала:

Берем 3 миски. В одну разбиваем 2 яйца, перемешиваем. Во вторую насыпаем муки, а в третью - панировочные сухари. Можно обойтись без сухарей.

Понадобится большая доска. Сразу посыпаю мясо мукой, потом окунаю каждую в яйцо и затем в сухари. Листайте галерею:

Обжаривать до румяной корочки на среднем огне с 2 сторон.

Фотографии процесса приготовления:



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Готово!