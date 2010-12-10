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Самые вкусные отбивные с секретом...никто из гостей так не догадался из чего я их готовлю!

Пятница, 17 Января 2020 г. 15:24 + в цитатник
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Люблю удивлять своих родных и гостей необычными блюдами. Я их готовлю в особых случаях. Вчера решила к приходу гостей приготовить отбивные, но не простые, а с секретом.
 
Маленькие, аккуратные и такие аппетитные, что гости за раз съели их как семечки. Хрустящая корочка и нежное мясо внутри. 
 
 
Гости сказали так: "Вкусные отбивные из свинины, такие нежные, мягкие внутри и хрустящие снаружи!".
Я сказала, что здесь не свиное мясо.
 
Они очень удивились, а когда узнали из чего, стали на перебой спрашивать рецепт. Поделюсь и с вами.
 
Рецепт
 
Промываем куриные или индюшачьи сердечки (300 гр.) в воде. Теперь нужно их очистить от пленки, жилок. Даем просохнуть. Для этого я кладу их на бумажное полотенце. 
 
Теперь нарезаем каждое, как бы раскрываем книжкой. 
 
Отбиваем как обычно. Я делаю это под пищевой пленкой или пакетом. Нужно отбить с двух сторон потоньше, но чтобы они были целыми.
 
Далее посыпаю мясо перцем и солью. Можно добавить специи. Лучше оставить помариноваться, но если нет времени, можно жарить сразу, но сначала:
 
Берем 3 миски. В одну разбиваем 2 яйца, перемешиваем. Во вторую насыпаем муки, а в третью - панировочные сухари. Можно обойтись без сухарей.
 
Понадобится большая доска. Сразу посыпаю мясо мукой, потом окунаю каждую в яйцо и затем в сухари. Листайте галерею:
 
Обжаривать до румяной корочки на среднем огне с 2 сторон.
 
Фотографии процесса приготовления:

1.
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3.
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7.
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Готово!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Разные рецепты
Метки:  


Процитировано 42 раз
Понравилось: 26 пользователям
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Людмила_Ч   обратиться по имени Суббота, 18 Января 2020 г. 20:44 (ссылка)
Спасибо за рецепт, который вызвал огромное желание немедленно приготовить это блюдо! Для меня это совершенно новый и оригинальный способ, даже в голову не приходило отбивать сердечки.
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