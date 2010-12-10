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Бархатное мясо в луковом соусе!

Вторник, 21 Января 2020 г. 07:30 + в цитатник
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Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас прекрасный рецепт приготовления ужина для всей семьи, рецепт довольно прост, а мясо в луковом соусе получается нежным и ароматным!
 
 
Для приготовления нам понадобятся:
 
мясо - 1 кг
лук - 1 кг
растительное масло - 50 мл
сливочное масло - 30 гр.
сода – 0,5 ч. л.
соль - 1 ч. л.
приправа к мясу
черный перец.
 
Приступаем.
 
Для начала подготовим мясо, нарезаем его на небольшие кусочки. У нас свинина, но можно готовить любое мясо, по вашему вкусу.
 
Килограмм лука нарезаем как можно мельче. Лука и мяса должно быть поровну, на 1 кг. мяса – 1 кг. лука.
 
Разогреваем казан или глубокую сковороду, в которую нальем немного растительного масла – грамм 50,и добавим 30г. сливочного масла.
 
Сначала отправляем лук и обжариваем до золотистого цвета. Затем добавим соды, с ее помощью лук разварится и превратится в шикарный соус, а мясо получится очень мягким. Причем вкус соды совершенно не будет чувствоваться в готовом блюде.
 
Когда лук немного обжарился и приобрел красивый желтый цвет, настал черед мяса, которое отправляем в казан. Добавим соли, приправу к мясу – 1ч.ложку, и перец по вкусу, все хорошо перемешаем.
 
Добавляем 100мл. воды, накрываем крышкой, убавляем огонь на минимальный и даем блюду томиться 1,5 часа, периодически помешивая.
 
Вот уже блюдо готово, лук растворился, а мясо получилось сочным и ароматным. 
 
Останется подать на стол, с каким нибудь гарниром и пригласить всех к столу. На гарнир у нас будет картофельное пюре.
 
Всем приятного аппетита!
 
Фотопроцесс приготовления бархатного мяса пошагово:

1.
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2.
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3.
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Приятного аппетита и до новых встреч!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
Метки:  


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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 21 Января 2020 г. 11:48 (ссылка)
Благодарю, милая!С днем Объятий.
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Среда, 22 Января 2020 г. 05:18 (ссылка)
Хочу поздравить с душевным праздником – Днём объятий, и пожелать, чтобы всегда рядом были близкие люди.
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