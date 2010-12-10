Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас прекрасный рецепт приготовления ужина для всей семьи, рецепт довольно прост, а мясо в луковом соусе получается нежным и ароматным!

Для приготовления нам понадобятся:

мясо - 1 кг

лук - 1 кг

растительное масло - 50 мл

сливочное масло - 30 гр.

сода – 0,5 ч. л.

соль - 1 ч. л.

приправа к мясу

черный перец.

Приступаем.

Для начала подготовим мясо, нарезаем его на небольшие кусочки. У нас свинина, но можно готовить любое мясо, по вашему вкусу.

Килограмм лука нарезаем как можно мельче. Лука и мяса должно быть поровну, на 1 кг. мяса – 1 кг. лука.

Разогреваем казан или глубокую сковороду, в которую нальем немного растительного масла – грамм 50,и добавим 30г. сливочного масла.

Сначала отправляем лук и обжариваем до золотистого цвета. Затем добавим соды, с ее помощью лук разварится и превратится в шикарный соус, а мясо получится очень мягким. Причем вкус соды совершенно не будет чувствоваться в готовом блюде.

Когда лук немного обжарился и приобрел красивый желтый цвет, настал черед мяса, которое отправляем в казан. Добавим соли, приправу к мясу – 1ч.ложку, и перец по вкусу, все хорошо перемешаем.

Добавляем 100мл. воды, накрываем крышкой, убавляем огонь на минимальный и даем блюду томиться 1,5 часа, периодически помешивая.

Вот уже блюдо готово, лук растворился, а мясо получилось сочным и ароматным.

Останется подать на стол, с каким нибудь гарниром и пригласить всех к столу. На гарнир у нас будет картофельное пюре.

Всем приятного аппетита!

Фотопроцесс приготовления бархатного мяса пошагово:



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Приятного аппетита и до новых встреч!