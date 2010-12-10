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Новый, вкусный салат без майонеза на каждый день!

Вторник, 11 Февраля 2020 г. 05:11 + в цитатник
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Если честно, то за праздники немножко надоели салаты с майонезом, поэтому предлагаю вам приготовить вот такой пикантный салатик. 
 
Привет! Сегодня хочу поделиться прекрасным рецептом приготовления вкуснейшего салата не с майонезом. Это очень оригинальный и интересный салат.
 
 
Ингредиенты:
 
Филе сельди 400 г
Лук 2 крупные
Морковь
Соевый соус, уксус, растительное масло по 2 ст.л.
Кунжут
Специи
 
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Нарежем лук полукольцами. По желанию можете нарезать и мельче. Отправляем лук в глубокую салатницу. Далее добавляем морковку . Я обжариваю морковь на растительном масле но это делать не обязательно. Можно просто сырую морковь натереть на крупной терке и добавить. Все хорошо перемешиваем .
 
Далее подготовим сельдь. Филе сельди нарезаем на достаточно крупные кусочки. Отправляем сельдь в салатницу. Теперь посыпаем все специями. У меня это паприка, молотый черный перец, карри и кунжут. И всё перемешаем. 
 
После заливаем всё нашей заливкой . Которая состоит из соевого соуса, уксуса и растительного масла. Всё хорошо перемешиваем и отставляем в сторонку салат на 4 часа. Через каждый час желательно салат перемешивать чтоб лук равномерно промариновался. 

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И можно подавать на стол! Очень оригинальный и вкусный салатик получился. рекомендую его к картофелю. Приятного вам аппетита!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  


Процитировано 51 раз
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Radeia   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 08:55 (ссылка)
Благодарю!
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Алфёрова_Тамара   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 20:57 (ссылка)
Я думаю тут не хватает соли..,а так салатик хороший!
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maripet   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 22:40 (ссылка)
ТАК СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ.
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Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 22:44 (ссылка)
спасибо.
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