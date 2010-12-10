Если честно, то за праздники немножко надоели салаты с майонезом, поэтому предлагаю вам приготовить вот такой пикантный салатик.

Привет! Сегодня хочу поделиться прекрасным рецептом приготовления вкуснейшего салата не с майонезом. Это очень оригинальный и интересный салат.

Ингредиенты: Филе сельди 400 г Лук 2 крупные Морковь Соевый соус, уксус, растительное масло по 2 ст.л. Кунжут Специи

Нарежем лук полукольцами. По желанию можете нарезать и мельче. Отправляем лук в глубокую салатницу. Далее добавляем морковку . Я обжариваю морковь на растительном масле но это делать не обязательно. Можно просто сырую морковь натереть на крупной терке и добавить. Все хорошо перемешиваем .

Далее подготовим сельдь. Филе сельди нарезаем на достаточно крупные кусочки. Отправляем сельдь в салатницу. Теперь посыпаем все специями. У меня это паприка, молотый черный перец, карри и кунжут. И всё перемешаем.

После заливаем всё нашей заливкой . Которая состоит из соевого соуса, уксуса и растительного масла. Всё хорошо перемешиваем и отставляем в сторонку салат на 4 часа. Через каждый час желательно салат перемешивать чтоб лук равномерно промариновался.



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И можно подавать на стол! Очень оригинальный и вкусный салатик получился. рекомендую его к картофелю. Приятного вам аппетита!