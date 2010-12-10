Это легкий японский рецепт шашлычков, приготовленных в духовке на шпажках. В нем мясо заправляется пикантно-сладким соусом. В этом рецепте используются куриные бедра, потому что темное мясо и дополнительный жир сохраняют курицу сочной и нежной. Конечно вы можете, жарить шашлычки на мангале, но сегодня я хочу показать вам, как использовать духовку для приготовления этого простого и вкусного блюда. Всегда хочется попробовать что-нибудь необычное и не сложное в приготовлении. Куриный шашлык в японском стиле несомненно займет свое место в вашей семейной кулинарной “книге”. Это блюдо отлично подойдет для вечеринок с друзьями, а также для тихого семейного ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Мясо куриных бедрышек 500 гр. Яичные желтки 2 шт. Сахар 2 ч./л. Соевый соус 6 ст./л. Панировочные сухари 6 ст./л. Деревянные шпажки.

Перед приготовлением этого блюда, необходимо замочить деревянные шпажки в воде на 30 минут, чтобы предотвратить горение, когда они будут в духовке.

Для шашлычков прежде всего необходимо сделать фарш. Для этого куриные бедрышки помыть, удалить кожу, кости, измельчить с помощью мясорубки с мелкой насадкой.

В полученный фарш добавить сахар, соевый соус, панировочные сухари, желтки и все тщательно все перемешать до однородной массы.

Затем из полученного фарша нужно сделать небольшие шарики в диаметре около трех сантиметров и насадить по три штуки на каждую шпажку.

Тем временем нужно разогреть духовку до температуры 200 градусов в режиме гриль. Шпажки выложить в жаропрочную посуду, желательно чтобы они не касались дна, и отправить в духовку на 15 минут. Спустя назначенное время перевернуть и жарить еще 10 минут.

Готовое блюдо подавать на стол горячими с соевым соусом.

Пошаговые фото рецепта:



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Приятного аппетита!!!