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ПОТРЯСАЮЩЕЕ ЯПОНСКОЕ БЛЮДО ИЗ МЯСА - готовится максимально просто, а съедается невероятно быстро!

Суббота, 22 Февраля 2020 г. 05:17 + в цитатник
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Это легкий японский рецепт шашлычков, приготовленных в духовке на шпажках. В нем мясо заправляется пикантно-сладким соусом. В этом рецепте используются куриные бедра, потому что темное мясо и дополнительный жир сохраняют курицу сочной и нежной. Конечно вы можете, жарить шашлычки на мангале, но сегодня я хочу показать вам, как использовать духовку для приготовления этого простого и вкусного блюда. Всегда хочется попробовать что-нибудь необычное и не сложное в приготовлении. Куриный шашлык в японском стиле несомненно займет свое место в вашей семейной кулинарной “книге”. Это блюдо отлично подойдет для вечеринок с друзьями, а также для тихого семейного ужина.
 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Мясо куриных бедрышек 500 гр. 
Яичные желтки 2 шт. 
Сахар 2 ч./л. 
Соевый соус 6 ст./л. 
Панировочные сухари 6 ст./л. 
Деревянные шпажки.
 
Перед приготовлением этого блюда, необходимо замочить деревянные шпажки в воде на 30 минут, чтобы предотвратить горение, когда они будут в духовке. 
 
Для шашлычков прежде всего необходимо сделать фарш. Для этого куриные бедрышки помыть, удалить кожу, кости, измельчить с помощью мясорубки с мелкой насадкой. 
 
В полученный фарш добавить сахар, соевый соус, панировочные сухари, желтки и все тщательно все перемешать до однородной массы.
 
Затем из полученного фарша нужно сделать небольшие шарики в диаметре около трех сантиметров и насадить по три штуки на каждую шпажку. 
 
Тем временем нужно разогреть духовку до температуры 200 градусов в режиме гриль. Шпажки выложить в жаропрочную посуду, желательно чтобы они не касались дна, и отправить в духовку на 15 минут. Спустя назначенное время перевернуть и жарить еще 10 минут. 
 
Готовое блюдо подавать на стол горячими с соевым соусом. 
 
Пошаговые фото рецепта:

1.
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Приятного аппетита!!!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Японская, китайская, тайская, корейская кухня
Метки:  


Процитировано 25 раз
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 08:21 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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aleksandrit-80   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 14:10 (ссылка)
Спасибо.
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