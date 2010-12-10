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Полезный и вкусный ПОСТНЫЙ майонез из моркови - его даже привередливые дети кушают с удовольствием!

Четверг, 09 Апреля 2020 г. 04:53 + в цитатник
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Этот рецепт мне подсказала подруга. Готовится он очень просто и быстро и из доступных ингредиентов.
 
Он получается достаточно густой, блестящий с приятным желтым цветом. На вкус он очень аппетитный с приятной кисло-сладкой ноткой.
 
Этим майонезом можно заправлять салаты, мазать бутерброды, подавать его к мясу или к рыбе.
 
 
Советы по приготовлению
 
Яблоки и морковь можно запечь в духовке или микроволновке.
Морковь выбирайте сочную и сладкую.
Для пикантности можно добавить горчицу в зернах.
Специи вы можете добавлять на свой вкус, отлично подойдут: куркума, карри, мускатный орех, сушеный базилик.
 
Ингредиенты
 
Морковь средняя - 1 шт.
 
Яблоко крупное - 1-2шт.
 
Масло растительное - 150 мл.
 
Лимонный сок - 2 ч.л
 
Соль - 1ч.л
 
Сахар - 1ч.л
 
Как приготовить майонез из моркови:
 
 Морковь промоем под проточной водой, я брала среднюю морковку. Ставим ее варится до готовности. Затем, очистим и нарежем на пару частей.
 
Затем, яблоки промоем, очистим от кожуры и от семян. Разрежем их на дольки. 
 
Кладем яблоки варится в кипящую воду и варим пару минут до их мягкости. Но смотрите не переварите. Готовые яблоки должны легко протыкаться ножом.
 
Теперь подождем пока яблоки и морковь остынут.
 
В глубокую миску или чашу для блендера кладем: горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль, сахар, морковь, яблоки. Взбиваем блендером в однородный соус.
 
Теперь пробуем на вкус, если вам не хватает остроты или соли, добавьте нужных ингредиентов.
 
Перекладываем соус в баночку, закроем плотно крышкой и храним в холодильнике не дольше 5ти дней.
 
Фотографии приготовления:

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Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда для детей
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Диетические блюда
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Разные рецепты
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NIMVFA   обратиться по имени С одобрением Четверг, 09 Апреля 2020 г. 06:01 (ссылка)
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