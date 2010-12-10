Этот рецепт мне подсказала подруга. Готовится он очень просто и быстро и из доступных ингредиентов.

Он получается достаточно густой, блестящий с приятным желтым цветом. На вкус он очень аппетитный с приятной кисло-сладкой ноткой.

Этим майонезом можно заправлять салаты, мазать бутерброды, подавать его к мясу или к рыбе.

Советы по приготовлению

Яблоки и морковь можно запечь в духовке или микроволновке.

Морковь выбирайте сочную и сладкую.

Для пикантности можно добавить горчицу в зернах.

Специи вы можете добавлять на свой вкус, отлично подойдут: куркума, карри, мускатный орех, сушеный базилик.

Ингредиенты Морковь средняя - 1 шт. Яблоко крупное - 1-2шт. Масло растительное - 150 мл. Лимонный сок - 2 ч.л Соль - 1ч.л Сахар - 1ч.л

Как приготовить майонез из моркови:

Морковь промоем под проточной водой, я брала среднюю морковку. Ставим ее варится до готовности. Затем, очистим и нарежем на пару частей.

Затем, яблоки промоем, очистим от кожуры и от семян. Разрежем их на дольки.

Кладем яблоки варится в кипящую воду и варим пару минут до их мягкости. Но смотрите не переварите. Готовые яблоки должны легко протыкаться ножом.

Теперь подождем пока яблоки и морковь остынут.

В глубокую миску или чашу для блендера кладем: горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль, сахар, морковь, яблоки. Взбиваем блендером в однородный соус.

Теперь пробуем на вкус, если вам не хватает остроты или соли, добавьте нужных ингредиентов.

Перекладываем соус в баночку, закроем плотно крышкой и храним в холодильнике не дольше 5ти дней.