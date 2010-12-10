Раньше я всегда выливала масло от шпрот в раковину. Рыбный запах очень долго не выветривался.

Как-то раз приехала моя тетя из Новосибирска и мы вместе накрывали на стол. Открыв баночку со шпротами, я по старинке слила маслице в раковину. Увидев весь этот ужас моя тетушка научила меня использовать это масло для приготовления вкусных блюд.

С тех пор в нашей семье и рыбку съедаем и масло не выливаем, а готовим очень вкусный соус для разных блюд и закусок.

Продукты:

масло от шпрот и столько же подсолнечного 1 желток 1 ч.л. неострой горчицы сок половины лимона щепотка соли и сахара Всем приятного аппетита!

Приступаем к приготовлению соуса:

Одно сырое куриное яйцо обязательно мою и отделяю желток от белка.

Добавляю чайную ложку не острой горчицы. Если горчица ядреная, то кладу меньше.

Соль и сахар по щепотке.

Все вместе перемешиваю венчиком.

Масло от шпрот сливаю в отдельную посуду и стараюсь сделать так, чтобы осадок не попался. Так соус получится равномерным и без лишних крупинок.

Соединяю в равных пропорциях с подсолнечным рафенированным маслом.

Тонкой струйкой вливаю масло к желтку с горчицей, при этом непрерывно взбиваю венчиком.

Масса начинает густеть буквально на глазах, приобретая очень красивый золотистый цвет.

Выдавливаю сок половины одного лимона и тщательно перемешиваю

Пошаговый фото-прцесс приготовления:



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Соус сразу светлеет и приобретает удивительный вкус и аромат.

Такой соус использую к рыбным закускам, салатам, бутербродам. Очень вкусно использовать в качестве прослойки закусочных рулетов и тортов.