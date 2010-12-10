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Не выливайте масло от шпрот - из него можно приготовить вкусный соус!

Четверг, 16 Апреля 2020 г. 13:33 + в цитатник
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Раньше я всегда выливала масло от шпрот в раковину. Рыбный запах очень долго не выветривался.
 
Как-то раз приехала моя тетя из Новосибирска и мы вместе накрывали на стол. Открыв баночку со шпротами, я по старинке слила маслице в раковину. Увидев весь этот ужас моя тетушка научила меня использовать это масло для приготовления вкусных блюд. 
 
С тех пор в нашей семье и рыбку съедаем и масло не выливаем, а готовим очень вкусный соус для разных блюд и закусок. 
 
Продукты:
 
масло от шпрот и столько же подсолнечного
1 желток
1 ч.л. неострой горчицы
сок половины лимона
щепотка соли и сахара
 
Всем приятного аппетита!
 
Приступаем к приготовлению соуса:
 
Одно сырое куриное яйцо обязательно мою и отделяю желток от белка.
 
Добавляю чайную ложку не острой горчицы. Если горчица ядреная, то кладу меньше. 
 
Соль и сахар по щепотке.
 
Все вместе перемешиваю венчиком.
 
Масло от шпрот сливаю в отдельную посуду и стараюсь сделать так, чтобы осадок не попался. Так соус получится равномерным и без лишних крупинок.
 
Соединяю в равных пропорциях с подсолнечным рафенированным маслом. 
 
Тонкой струйкой вливаю масло к желтку с горчицей, при этом непрерывно взбиваю венчиком.
 
Масса начинает густеть буквально на глазах, приобретая очень красивый золотистый цвет.
 
Выдавливаю сок половины одного лимона и тщательно перемешиваю
 

Пошаговый фото-прцесс приготовления:

1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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6.
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7.

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Соус сразу светлеет и приобретает удивительный вкус и аромат. 
 
Такой соус использую к рыбным закускам, салатам, бутербродам. Очень вкусно использовать в качестве прослойки закусочных рулетов и тортов.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Соусы,заправки
Метки:  


Процитировано 45 раз
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strixulula   обратиться по имени Четверг, 16 Апреля 2020 г. 19:45 (ссылка)
Спасибо Вам !
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Павва   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 06:08 (ссылка)
Это состав майонеза.Но поступать таким образом можно только в том случае, если рыбку коптили натуральным способом. А сейчас для копчения используют жидкий дым, химию. Поэтому на сегодняшний день нежелательно использовать не только масло,но и сами шпроты.
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ольга_бочарникова   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 09:26 (ссылка)
соус конечно хорошо! НО! ВЫЛИВАТЬ В РАКОВИНУ масло ??? Когда на той же помойке (простите уж!) подъедается столько бездомных собак!!! Да КАЖДЫЙ КУСОЧЕК можно полить этим маслом и .. . Да вам зачтется за ваше милосердие,если хоть 1 голодающее животное накормите! Простите,мне понравился ваш соус и-Я НЕ ХОТЕЛА ВАС ЧЕМ ЛИБО ОБИДЕТЬ!
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Inkerius   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 09:54 (ссылка)
Дело конечно хозяйское,но для соуса лучше качественное масло,оливковое например.Что там в масляном экстракте от копченой(и копченой ли) рыбешки можно только догадываться.Изжогу в качестве приятного бонуса подозреваю получить желающих нет :)
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фортунчик   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 11:30 (ссылка)
Интересно!
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Alvi   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 13:58 (ссылка)
Спасибо!
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