Записи Друзья Комментарии
ЖЕНСКИЙ БЛОГ РУ
Аватар ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:59 29.05.2020
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:55 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Цитатник

Наконец-то решила вопрос со скрипом пола в хрущевке - рассказываю как... - (0)

Если скрипят деревянные полы: как навсегда избавиться и что делать? Речь зайдет о ка...

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! - (0)

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! В период вынужденных огранич...

5 полезных свойств женьшеня, которые обязательно нужно знать! - (0)

В природе встречаются одиннадцать различных видов этого невзрачного, медленно растущего...

Выездная фотостудия - (0)

Выездная фотостудия   Наша компания предоставит вам профессиональные услуги ...

Конструкции пресс-волл - (0)

Конструкции пресс-волл Пресс волл– это конструкция в виде каркаса из облегченн...

 -Я - фотограф

Коты


0 фотографий

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.12.2010
Записей: 6002
Комментариев: 21501
Написано: 28859



Антикризисная запеканка «Неделя до зарплаты» - всегда меня выручает в трудный период!

Пятница, 22 Мая 2020 г. 07:34 + в цитатник
4121583_Screen_Shot_052120_at_09_32_PM (700x468, 598Kb)
 
Иногда сталкиваешься с тем, что до конца месяца еще несколько дней, а денег на мясо уже не хватает, приходится экономить. У меня для таких случаев есть рецепт запеканки, которая так и называется – «Неделя до зарплаты». 
 
Это блюдо выручает, когда если в холодильник найдутся овощи и есть немного молочных продуктов. 
 
Ложка панировочных сухарей у любой хозяйки найдется. А если нет, то сделать их самой не составит труда, я часто сушу в духовке хлеб и потом перемалываю его в чоппере. 
 
 
Итак, расскажу о пропорциях: 
 
1 кабачок; 
2 шт. томатов; 
3 картофелины; 
200 г сметаны; 
150 г молока; 
2 столовые ложки панировочных сухарей; 
120 г сливочного масла; 
100 г твердого сыра; 
соль, любимые приправы – по вкусу. 
 
Смазать форму можно и растительным маслом – я часто так делаю, в этом случае сливочного я беру меньше – 100 г.
 
 Картофель очищаю и нарезаю кружочками, кабачок тоже разделяю на круглые пластины. И также поступаю и с помидорами. Мне нужно, чтобы овощная нарезка была примерно одинаковой. 
 
Так мне проще собрать запеканку: я укладываю кусочки таким образом, чтобы они заходили друг за друга в форму, которую вначале смазываю маслом. 
 
Затем делаю соус, смешав сметану и молоко, солю. Когда есть сливки, то я порцию молока делю с ними поровну. 
 
Соусом заливаю овощи, по поверхности выкладываю кусочки сливочного масла, посыпаю панировочными сухарями и любимыми приправами (мне тут нравится использовать прованские или французские травы). Натираю сыр на мелкой терке и посыпаю запеканку. 
Включаю духовку на 180 градусов и разогреваю ее минут 5–7. Запекаю до образования румяной корочки, обычно у меня это занимает до получаса. 
 
В этой запеканке все продукты легко взаимозаменяемы. Так, я экспериментировала и кабачок заменила баклажаном, картофель – на красный болгарский перец. Сюда хорошо вписывается лук, чеснок. Если есть грудка или куриное филе, то с мясом она будет еще сытнее. 
 
Заливку можно сделать из яиц и сметаны или яиц и молока. Одним словом, готовится такая запеканка из того, что есть в холодильнике или из тех продуктов, которые стоят недорого. Так что при желании и при сжатом бюджете можно питаться вкусно и сытно.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из овощей
Метки:  


Процитировано 23 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится



Минор   обратиться по имени Пятница, 22 Мая 2020 г. 19:43 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте