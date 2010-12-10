Иногда сталкиваешься с тем, что до конца месяца еще несколько дней, а денег на мясо уже не хватает, приходится экономить. У меня для таких случаев есть рецепт запеканки, которая так и называется – «Неделя до зарплаты».

Это блюдо выручает, когда если в холодильник найдутся овощи и есть немного молочных продуктов.

Ложка панировочных сухарей у любой хозяйки найдется. А если нет, то сделать их самой не составит труда, я часто сушу в духовке хлеб и потом перемалываю его в чоппере.

Итак, расскажу о пропорциях:

1 кабачок;

2 шт. томатов;

3 картофелины;

200 г сметаны;

150 г молока;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

120 г сливочного масла;

100 г твердого сыра;

соль, любимые приправы – по вкусу.

Смазать форму можно и растительным маслом – я часто так делаю, в этом случае сливочного я беру меньше – 100 г.

Картофель очищаю и нарезаю кружочками, кабачок тоже разделяю на круглые пластины. И также поступаю и с помидорами. Мне нужно, чтобы овощная нарезка была примерно одинаковой.

Так мне проще собрать запеканку: я укладываю кусочки таким образом, чтобы они заходили друг за друга в форму, которую вначале смазываю маслом.

Затем делаю соус, смешав сметану и молоко, солю. Когда есть сливки, то я порцию молока делю с ними поровну.

Соусом заливаю овощи, по поверхности выкладываю кусочки сливочного масла, посыпаю панировочными сухарями и любимыми приправами (мне тут нравится использовать прованские или французские травы). Натираю сыр на мелкой терке и посыпаю запеканку.

Включаю духовку на 180 градусов и разогреваю ее минут 5–7. Запекаю до образования румяной корочки, обычно у меня это занимает до получаса.

В этой запеканке все продукты легко взаимозаменяемы. Так, я экспериментировала и кабачок заменила баклажаном, картофель – на красный болгарский перец. Сюда хорошо вписывается лук, чеснок. Если есть грудка или куриное филе, то с мясом она будет еще сытнее.

Заливку можно сделать из яиц и сметаны или яиц и молока. Одним словом, готовится такая запеканка из того, что есть в холодильнике или из тех продуктов, которые стоят недорого. Так что при желании и при сжатом бюджете можно питаться вкусно и сытно.