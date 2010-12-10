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Невероятно вкусная закуска из селёдки! Пальчики оближешь!!!

Понедельник, 01 Июня 2020 г. 07:33 + в цитатник
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Всем привет! Сегодня я хочу показать Вам закуску из селёдки, которая готовится очень быстро, а съедается ещё быстрее. В общем сразу переходим к приготовлению.
 
Для этого нам понадобятся такие ингредиенты:
 
хлеб ржаной 
яблоко - 1 шт. 
сок лимона 
селёдка 
зелёный лук 
сливочное масло - 50 г. 
 
Приготовление.
 
Берем яблоко очищаем его от кожуры и отправляем в ёмкость.
 
Превращаем яблоки в пюре при помощи погружного блендера.
 
Далее к яблоку добавляем сливочное масло комнатной температуры и немного лимонного сока. Все хорошо перемешиваем до однородности.
 
Дальше нам понадобится хлеб, у меня ржаной (можно любой), который нарезаем на квадратики.
 
Затем на каждый кусочек наносим яблочно-сливочную начинку.
 
Зелёный лук нарезаем крупно и выкладываем на хлеб по 2 штуки.
 
Теперь берем малосольную селедку очищаем от костей и нарезаем на ломтики. Можно купить готовую очищенную от костей рыбку. Выкладываем её на хлеб.
 
Пошаговый процесс приготовления закуски:

1.
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Вот и всё, наша закуска готова!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из рыбы и морепродуктов
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
Метки:  


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Валентина-л   обратиться по имени Понедельник, 01 Июня 2020 г. 10:15 (ссылка)
Спасибо.
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 13:55 (ссылка)
Цитирую с благодарностью!
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