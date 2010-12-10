Всем привет! Сегодня я хочу показать Вам закуску из селёдки, которая готовится очень быстро, а съедается ещё быстрее. В общем сразу переходим к приготовлению.

Для этого нам понадобятся такие ингредиенты:

хлеб ржаной

яблоко - 1 шт.

сок лимона

селёдка

зелёный лук

сливочное масло - 50 г.

Приготовление.

Берем яблоко очищаем его от кожуры и отправляем в ёмкость.

Превращаем яблоки в пюре при помощи погружного блендера.

Далее к яблоку добавляем сливочное масло комнатной температуры и немного лимонного сока. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Дальше нам понадобится хлеб, у меня ржаной (можно любой), который нарезаем на квадратики.

Затем на каждый кусочек наносим яблочно-сливочную начинку.

Зелёный лук нарезаем крупно и выкладываем на хлеб по 2 штуки.

Теперь берем малосольную селедку очищаем от костей и нарезаем на ломтики. Можно купить готовую очищенную от костей рыбку. Выкладываем её на хлеб.

Пошаговый процесс приготовления закуски:



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Вот и всё, наша закуска готова!