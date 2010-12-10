Гречка это моя любовь.Полезней ее нет ни одной крупы.У меня всегда она в запасе. С ней можно приготовить сотни блюд - и гречаники, котлеты, голубцы и супы. И вот сегодня я приготовила необыкновенно вкусную запеканку из курицы с гречкой. Посмотрите, какие здесь простые продукты. Но для обеда то что нужно.

Потребуется:

1 ст. гречневой крупы

2 крупных куриных окорочка

Соль, перец

1 крупная луковица

3-4 морковки

Растительное масло для жарки

1-2 зубчика чеснока

200 г свежих грибов

3 яйца

200 г сметаны

100 г тертого сыра

Готовим: