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Запаслись гречкой? Тогда предлагаю с ней очень вкусный рецепт!

Четверг, 04 Июня 2020 г. 08:40 + в цитатник
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Гречка это моя любовь.Полезней ее нет ни одной крупы.У меня всегда она в запасе. С ней можно приготовить сотни блюд - и гречаники, котлеты, голубцы и супы. И вот сегодня я приготовила необыкновенно вкусную запеканку из курицы с гречкой. Посмотрите, какие здесь простые продукты. Но для обеда то что нужно. 
 
Потребуется:
 
 1 ст. гречневой крупы
 2 крупных куриных окорочка
 Соль, перец
 1 крупная луковица
 3-4 морковки
 Растительное масло для жарки
 1-2 зубчика чеснока
 200 г свежих грибов
 3 яйца
 200 г сметаны
 100 г тертого сыра
 
Готовим:
 
Гречневую крупу отварить в подсоленной воде до полуготовности.
 
 С куриных окороков срезать мясо и пропустить через мясорубку. Посолить, поперчить и перемешать.
 
1. Лук нашинковать кубиками, морковь натереть на крупной терке и обжарить все вместе в сковороде на растительном масле.
 
Измельчить чеснок и добавить к обжаренным овощам.
 
2. Грибы нарезать кубиками и обжарить до готовности в отдельной сковороде на растительном масле. Затем соединить с гречневой кашей, посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
 
3. В форму для запекания выложить слоем куриный фарш, сверху – обжаренные овощи.
 
4. Следующим слоем выложить грибы с гречкой.
 
5. Далее взбить яйца со сметаной и залить сверху запеканку.
 
Отправить форму в жарочный шкаф, разогретый до 180 градусов, на 30 минут. Затем достать запеканку из духовки, присыпать тертым сыром, и вернуть обратно, чтобы слегка подрумянилась.
 
Пошаговые фотографии рецепта приготовления запеканки:

1.
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Замечательная, сытная и красивая! Приятного аппетита!
 
Надеюсь что я вдохновила вас . И если вам понравилось, поделитесь пожалуйста в соц.сетях, очень буду признательна комментариям и лайкам от вас. 
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Завтраки
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Разные рецепты
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