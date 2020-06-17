Добрый день мои дорогие читатели, подписчики, а так же те кто зашёл на мою страницу впервые!
Пост уже закончился, а постных рецептов хоть отбавляй! Обожаю постную выпечку, многие думают, что она будет пресная и безвкусная, это далеко не так. И чтобы в этом убедиться попробуйте приготовить банановое печенье по этому рецепту.
В приготовлении нет ничего сложного, справится даже ребёнок, мне даже не понадобился миксер.
Ну что ж, давайте приступим!
Для бананового мраморного печенья нам понадобится :
Банан - 1шт
Сахарная пудра - 100 г +3 ст.л на обвалку
Мука-150-200 г
Ванили - 1/2чл
Разрыхлитель - 2 чл
Соль - 1 щепотка
Растительное масло-60 г
Процесс приготовления :
Банан хорошенько размять вилкой в глубокой миске. Лучше взять спелый банан (хороший способ избавится от почерневшего банана, который никто не ест, а выкинуть жалко)))
К нашему банану добавляем разрыхлитель, ванилин, соль и муку, вобщем все остальные сыпучие ингредиенты. Да кстати, начните со 150 г муки, лучше потом добавите.
И теперь добавляем растительное масло, хорошенько перемешиваем. Внимание! Тесто у нас должно быть как густая сметана, густым и липким, ни в коем случае не эластичным. Оно должно как бы "расплющиться" в духовке. Если муки переборщить, тогда у вас получатся мраморные пряники :)) Первый раз у меня так и вышло, вкусно было, но не то.
Теперь при помощи ложки набрать небольшое количество теста и хорошенько обвалять в сахарной пудре, затем сформировать шарик.
Перед тем как выкладывать на противень, обвалять в пудре ещё разочек, чтобы мраморный рисунок получился наверняка.
Выкладываем печенье на расстоянии друг от друга примерно в 3 см, если положить рядом у вас получится одно большое печенье.
Отправляем в духовку при 180°С на 20 минут.
Пошаговый процесс приготовления в фотографиях:
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Приятного чаепития!