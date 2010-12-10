Сезон огурцов еще не закончился. Многие закручивают, переворачивают, укутывают, маринуют, и все в таких количествах, что придется угощать и близких, и не очень близких. Поэтому смело предлагаю рецепт вкусного закусочного салата из огурцов (можно и переросших, косоватых и кривоватых).

Огурцы моем, отрезаем хвостики и заливаем водой на 2 часа.

Морковь натираем на мелкой терке, нарезаем перец острый,чеснок выдавим через пресс,огурцы нарезаем колечками.

Соединяем все в одной миске, перемешиваем и оставляем под гнетом на 2 часа. За это время несколько раз надо будет перемешивать.

Ну а как прошло 2 часа-можно готовить.

я перекладываю все в кастрюлю и отправляю на плиту.Варю на сильном огне минут 5, при постоянном помешивании, вы увидите как огурцы меняют цвет. Не переварите.

Дорогие друзья, предлагаю вкусный салат из огурцов на зиму.

Рецепт:

2 кг огурцов( в очищенном виде)

1 головка чеснока

100 мл уксус 9%

50 мл растительного масла

2 ст.л. соли

4 ст.л. сахара

1 ч.л. куркумы

1 ч.л. семена кориандра

1 ч.л. острого молотого перца(красного)

1 морковь перец

острый свежий 1 стручок

Вода 700 мл

Выход

4 баночки семисотки, 1 баночка 500 мл.

Хороших вам и вкусных заготовок друзья.