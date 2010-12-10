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"Пальчики оближешь" - вкусный пряный салат из огурцов на зиму!

Понедельник, 10 Августа 2020 г. 07:27 + в цитатник
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Сезон огурцов еще не закончился. Многие закручивают, переворачивают, укутывают, маринуют, и все в таких количествах, что придется угощать и близких, и не очень близких. Поэтому смело предлагаю рецепт вкусного закусочного салата из огурцов (можно и переросших, косоватых и кривоватых). 
 
Огурцы моем, отрезаем хвостики и заливаем водой на 2 часа.
 
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Морковь натираем на мелкой терке, нарезаем перец острый,чеснок выдавим через пресс,огурцы нарезаем колечками.
 
Соединяем все в одной миске, перемешиваем и оставляем под гнетом на 2 часа. За это время несколько раз надо будет перемешивать.
 
Ну а как прошло 2 часа-можно готовить.
 
я перекладываю все в кастрюлю и отправляю на плиту.Варю на сильном огне минут 5, при постоянном помешивании, вы увидите как огурцы меняют цвет. Не переварите.
 
 Дорогие друзья, предлагаю вкусный салат из огурцов на зиму.
 
Рецепт:
 
 2 кг огурцов( в очищенном виде)
 
 1 головка чеснока
 
 100 мл уксус 9%
 
 50 мл растительного масла 
 
2 ст.л. соли 
 
4 ст.л. сахара
 
 1 ч.л. куркумы
 
 1 ч.л. семена кориандра
 
 1 ч.л. острого молотого перца(красного) 
 
1 морковь перец
 
 острый свежий 1 стручок
 
 Вода 700 мл
 
 Выход
 
4 баночки семисотки, 1 баночка 500 мл. 
 
Хороших вам и вкусных заготовок друзья.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Консервирование,заготовки на зиму
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