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Как правильно заморозить арбуз, чтобы наслаждаться им круглый год.

Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 07:56 + в цитатник
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Если вы мечтаете лакомиться любимым плодом в любое время, а не только в сезон, то самым эффективным способом сохранения арбуза является его заморозка. Теперь вы можете не беспокоиться о том, что арбуз не сможет сохраниться до зимы или даже порадовать вас весной, во время того, когда все только начинает расцветать. Случаются ситуации, когда после покупки вы не смогли съесть сразу весь плод, он может храниться в холодильнике до двух недель, что уже достаточно хорошо. Но если же заморозить его, то вы сможете сохранить все полезные питательные вещества низкокалорийного фрукта, содержащего высокий уровень ликопина.
 
 
 
Действенный способ заморозки арбуза
 
Совершенно не имеет значения, какой сорт арбуза вы приобрели и желаете заморозить, будет он с семенами или без, в любом случае из-за большого количества полезных веществ в нем вы получите необходимую норму витаминов и минералов. А калорийность этого сочного плода составляет менее 100 на один прием пищи.
 
Как подготовить арбуз к заморозке
 
Прежде всего, нужно срезать все корки с арбуза и удалить все косточки внутри. После чего нужно нарезать плод на порционные кусочки, не забывая удалять попадающиеся семена. Далее помещаем арбузные кусочки на противень для выпечки и помещаем его в морозилку на несколько часов. Когда кусочки полностью заморозятся, необходимо их извлечь из морозилки и расфасовать по пакетикам, герметично запечатав, либо же разложить по контейнерам. После всех проведенных манипуляций помещаем все в морозилку и ждем зимы.
 
Данный вариант заморозки предполагает сохранения арбуза на срок около 12 месяцев.
 
Важно! При заморозке арбуза в контейнере необходимо оставлять немного места сверху около крышки, так как плод в процессе заморозки имеет свойство расширяться
 
Совет для умелых хозяюшек
 
При фасовке плодов по контейнерам можно добавлять 500 грамм сахара на каждые 5 килограмм продукта, что позволит фруктам быть в несколько раз слаще и вкуснее после процесса дефростации. Сахар в данной ситуации не растворяется в арбузе, а как раз наоборот позволяет ему оставаться ароматным с насыщенным вкусом. Данный способ позволяет также замораживать арбузный сок для приготовления вкусных освежающих арбузных коктейлей, чтобы хоть на минутку вернуться в лето.
 
В сок вы можете добавить соки грейпфрута либо апельсина, что позволит создать неповторимый вкус свежести.
 
Как вы уже поняли, замораживать арбуз не сложно, если потратить на это совсем немного времени, то вы сможете радовать не только себя, но и своих близких длинными зимними вечерами вашим любимым летним лакомством. А представьте, как удивятся ваши гости, собравшиеся за новогодним столом, когда вы вынесете сочный арбуз!
 
А вы умеете замораживать арбузы?
Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Процитировано 11 раз
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Валентина-л   обратиться по имени Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 11:41 (ссылка)
Спасибо.
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Алфёрова_Тамара   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 00:59 (ссылка)
Обязательно попробую заморозить,спасибо за рецепт!
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VeraJera   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 02:35 (ссылка)
Замечательный и очень простой способ сохранить аромат и вкус лета. Благодарю!
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