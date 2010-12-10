Записи Друзья Комментарии
ЖЕНСКИЙ БЛОГ РУ
Аватар ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:59 29.05.2020
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:55 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Цитатник

Наконец-то решила вопрос со скрипом пола в хрущевке - рассказываю как... - (0)

Если скрипят деревянные полы: как навсегда избавиться и что делать? Речь зайдет о ка...

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! - (0)

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! В период вынужденных огранич...

5 полезных свойств женьшеня, которые обязательно нужно знать! - (0)

В природе встречаются одиннадцать различных видов этого невзрачного, медленно растущего...

Выездная фотостудия - (0)

Выездная фотостудия   Наша компания предоставит вам профессиональные услуги ...

Конструкции пресс-волл - (0)

Конструкции пресс-волл Пресс волл– это конструкция в виде каркаса из облегченн...

 -Я - фотограф

Коты


0 фотографий

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.12.2010
Записей: 6080
Комментариев: 21613
Написано: 29051



Так огурцы вы еще не готовили: рецепт вкусного и необычного блюда из огурцов с мясом!

Четверг, 20 Августа 2020 г. 07:14 + в цитатник
4121583_Screen_Shot_081820_at_07_03_PM (700x441, 324Kb)
 
Всем привет! Сегодня я готовлю необычное и ОЧЕНЬ вкусное блюдо из огурцов и мяса. Как только я попробовала, то поняла, что буду готовить его часто. Яркое и необычное по вкусу. Все продукты отлично дополняют друг друга. Обязательно попробуйте этот интересный рецепт! 
 
 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕЦЕПТА
 
Для теста: 
 
Кожура от 1 кг огурцов. 
400 гр. муки 
сода 1 ч.л 
соль 1 ч.л 
Вода 300 мл (её выливаем в огуречную кожуру)
Сок с огуречной кожуры 200 мл.
 
Подлива: 
 
мясо - 500 гр. (Любое на Ваш вкус. У меня бедро индейки.) 
зеленый лук - небольшой пучок 
чеснок свежий - 2 зубчика 
очищенные огурцы - 600 гр. 
растительное масло 
соевый соус - 2 ст.л 
соус Терияки - 4 ст.л (чем больше,тем вкусней)
соль по вкусу
вода - 300 мл. 
 
Раствор крахмала: 
 
крахмал - 1 ч.л 
вода - 50 мл.
 
1. Начнём с подготовки огурцов. Все огурцы очищаем от кожуры, не срезая мякоть. 
 
2. Кожуру помещаем в блендер, вливаем туда же воду (300 мл.) и измельчаем в однородную массу.
 
3. То, что у нас получилось процеживаем через сито, перетирать не нужно, чтобы в сок не попало пюре. Из полученного сока мы берёт только 200 мл. В зависимости от муки, Вам может понадобиться ещё 10-20 мл, чтобы тесто хорошо собралось в ком. В эти 200 мл. добавляем соду и перемешиваем, чтобы сохранить цвет сока.
 
4. В муку всыпаем соль и перемешиваем. Сок начинаем вливать тонкой струйкой и замешиваем тесто. Оно получается довольно тугое, поэтому в конце начинаем вымешивать руками.
 
5. Месим примерно 5 минут, накрываем тесто плёнкой и оставляем на рабочем столе на 10 минут, за это время оно станет более послушным.
 
6. Теперь помесим тесто ещё 10 минут на рабочем столе, до гладкости. Затем раскатываем его в круг, толщиной примерно 1 см и нарезаем на полоски шириной по 3 см. Тарелку ОБИЛЬНО смазываем растительным маслом и раскладываем на неё наши кусочки теста, при помощи кисточки, обильно смазываем тесто сверху и накрываем пищевой плёнкой. Убираем в холодильник на 3 часа.
 
7. Примерно за час, как Вы достанете тесто из холодильника, начинаем готовить вкуснейшую подливу. Лук и чеснок мелко измельчим, мясо нарежем небольшим кубиком и обжарим его на сковороде, на растительном масле, добавим лук и чеснок, вливаем соевый соус и соус терияки. Вливаем всю воду (300 мл) и будем тушить под закрытой крышкой 10 минут.
 
8. После этого по вкусу добавляем соль. Очищенные огурцы нарезаем на ломтики и также добавляем к мясу. Будем тушить всё это до полной готовности примерно 20-30 минут.
 
9. В самом конце приготовления смешиваем крахмал и воду, вливаем в мясо и тщательно перемешиваем, чтобы соус загустел.
 
10. Теперь из теста будем делать лапшу. Обильно смазываем рабочий стол и руки растительным маслом, каждый кусочек тонко вытягиваем, длинна лапши у меня была примерно 50 см. Если она получилась слишком широкой, можно разрезать её вдоль на 2 части.
 
11. Нам осталось только отварить лапшу в кипящей, подсоленной воде примерно 10-15 минут (это зависит от толщины лапши, которую вы сделаете). После варки не забываем ее промыть в холодной воде.
 


1.
Screen Shot 08-18-20 at 07.03 PM 001 (700x441, 485Kb)

2.
Screen Shot 08-18-20 at 07.03 PM 002 (700x441, 243Kb)

3.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM (700x441, 442Kb)

4.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 001 (700x441, 329Kb)

5.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 002 (700x441, 396Kb)

6.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 003 (700x441, 340Kb)

7.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 004 (700x441, 459Kb)

8.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 005 (700x441, 406Kb)

9.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 006 (700x441, 390Kb)

10.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 007 (700x441, 361Kb)

11.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 008 (700x441, 348Kb)

12.
Screen Shot 08-18-20 at 07.04 PM 009 (700x441, 538Kb)
 
 
12. Подаём это блюдо горячим посыпав зеленью. По вкусу оно очень интересное и необычное. Все продукты прекрасно дополняют друг друга.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из овощей
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Разные рецепты
Метки:  


Процитировано 12 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится



strixulula   обратиться по имени Четверг, 20 Августа 2020 г. 18:17 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Ella_123   обратиться по имени Пятница, 21 Августа 2020 г. 10:34 (ссылка)
Спасибо!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте