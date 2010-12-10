Всем привет! Сегодня я готовлю необычное и ОЧЕНЬ вкусное блюдо из огурцов и мяса. Как только я попробовала, то поняла, что буду готовить его часто. Яркое и необычное по вкусу. Все продукты отлично дополняют друг друга. Обязательно попробуйте этот интересный рецепт!

ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕЦЕПТА

Для теста: Кожура от 1 кг огурцов. 400 гр. муки сода 1 ч.л соль 1 ч.л Вода 300 мл (её выливаем в огуречную кожуру) Сок с огуречной кожуры 200 мл. Подлива: мясо - 500 гр. (Любое на Ваш вкус. У меня бедро индейки.) зеленый лук - небольшой пучок чеснок свежий - 2 зубчика очищенные огурцы - 600 гр. растительное масло соевый соус - 2 ст.л соус Терияки - 4 ст.л (чем больше,тем вкусней) соль по вкусу вода - 300 мл. Раствор крахмала: крахмал - 1 ч.л вода - 50 мл.

1. Начнём с подготовки огурцов. Все огурцы очищаем от кожуры, не срезая мякоть.

2. Кожуру помещаем в блендер, вливаем туда же воду (300 мл.) и измельчаем в однородную массу.

3. То, что у нас получилось процеживаем через сито, перетирать не нужно, чтобы в сок не попало пюре. Из полученного сока мы берёт только 200 мл. В зависимости от муки, Вам может понадобиться ещё 10-20 мл, чтобы тесто хорошо собралось в ком. В эти 200 мл. добавляем соду и перемешиваем, чтобы сохранить цвет сока.

4. В муку всыпаем соль и перемешиваем. Сок начинаем вливать тонкой струйкой и замешиваем тесто. Оно получается довольно тугое, поэтому в конце начинаем вымешивать руками.

5. Месим примерно 5 минут, накрываем тесто плёнкой и оставляем на рабочем столе на 10 минут, за это время оно станет более послушным.

6. Теперь помесим тесто ещё 10 минут на рабочем столе, до гладкости. Затем раскатываем его в круг, толщиной примерно 1 см и нарезаем на полоски шириной по 3 см. Тарелку ОБИЛЬНО смазываем растительным маслом и раскладываем на неё наши кусочки теста, при помощи кисточки, обильно смазываем тесто сверху и накрываем пищевой плёнкой. Убираем в холодильник на 3 часа.

7. Примерно за час, как Вы достанете тесто из холодильника, начинаем готовить вкуснейшую подливу. Лук и чеснок мелко измельчим, мясо нарежем небольшим кубиком и обжарим его на сковороде, на растительном масле, добавим лук и чеснок, вливаем соевый соус и соус терияки. Вливаем всю воду (300 мл) и будем тушить под закрытой крышкой 10 минут.

8. После этого по вкусу добавляем соль. Очищенные огурцы нарезаем на ломтики и также добавляем к мясу. Будем тушить всё это до полной готовности примерно 20-30 минут.

9. В самом конце приготовления смешиваем крахмал и воду, вливаем в мясо и тщательно перемешиваем, чтобы соус загустел.

10. Теперь из теста будем делать лапшу. Обильно смазываем рабочий стол и руки растительным маслом, каждый кусочек тонко вытягиваем, длинна лапши у меня была примерно 50 см. Если она получилась слишком широкой, можно разрезать её вдоль на 2 части.

11. Нам осталось только отварить лапшу в кипящей, подсоленной воде примерно 10-15 минут (это зависит от толщины лапши, которую вы сделаете). После варки не забываем ее промыть в холодной воде.

12. Подаём это блюдо горячим посыпав зеленью. По вкусу оно очень интересное и необычное. Все продукты прекрасно дополняют друг друга.