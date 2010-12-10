Если не знать что это кабачки, то можно подумать что вы едите белые грибочки. Одно условие: кабачки должны быть совсем молоденькми, т.е. восковой, молочной спелости + очень важно выдержать правильно все пропорции заготовки. И тогда вы сами убедитесь, что благодаря правильному сочетанию специй, кабачки по вкусу напоминают белые грибы. Приготовьте небольшую партию на пробу и вы со мной согласитесь.

Я закатываю примерно 10 литров на зиму такой заготовки, добавляю кабачки в разные салаты или просто подаю с картошкой и мясом. Очень вкусно.

Поехали:

кабачки (со шкуркой, молоденькие, где едва угадываются семена) – 1,5 кг;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 1 ст. л. крупной каменной с небольшой горкой;

черный молотый перец – 1 ч. л.;

сахар – 3 ст. л.;

растительное масло – 120 мл;

уксус 9% – 120 мл;

перец чили – 1 шт;

укроп – 20 г;

петрушка – 20 г.

семена кориандра - 1/2 ч.л.

душистый перец - по 1 шт. в банку

черный перец горошком - по 3 шт. в банку

лавровый лист - по 1/2 листика в банку 0,5 л

Готовим:

Кабачки промываем и нарезаем небольшими кубиками (примерно такими, как режем белые грибы). Кабачки складываем в глубокую миску или кастрюлю.

Чеснок чистим и измельчаем (но не через пресс), добавляем к кабачкам.

Туда же добавляем соль, сахар, растительное масло, черный перец.

Добавляем уксус, измельченную зелень, кориандр (семена) и порезанный колечками острый перец чили (перец чили можно заменить щепоткой красного молотого перца чили).

Содержимое миски хорошенько перемешиваем и оставляем на столе на 3 часа.

За это время подготавливаем банки: их нужно хорошо помыть с содой, обдать кипятком и высушить изнутри полотенцем.

Раскладываем кабачки по банкам, вместе с соком, который они выделили и оставшимися приправами, распределяя их по банкам равномерно.

Стерилизуем обычным способом 7-8 минут (банки по 0,5 л) не дольше, чтобы кабачки не стали ватными и слишком мягкими.

Вынимаем банки из воды и закатываем. Переворачиваем банки крышкой вниз и укутываем во что-то теплое.

После того как консервация остынет, банки можно хранить в обычной кладовке или на кухне. Но перед употреблением каждую баночку хорошо бы подержать часок в холодильнике, чтоб кабачки, как и грибочки, были прохладными))