Записи Друзья Комментарии
ЖЕНСКИЙ БЛОГ РУ
Аватар ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:59 29.05.2020
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:55 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Рубрики

 -Цитатник

Наконец-то решила вопрос со скрипом пола в хрущевке - рассказываю как... - (0)

Если скрипят деревянные полы: как навсегда избавиться и что делать? Речь зайдет о ка...

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! - (0)

Ирригаторы и их важная роль в период самоизоляции! В период вынужденных огранич...

5 полезных свойств женьшеня, которые обязательно нужно знать! - (0)

В природе встречаются одиннадцать различных видов этого невзрачного, медленно растущего...

Выездная фотостудия - (0)

Выездная фотостудия   Наша компания предоставит вам профессиональные услуги ...

Конструкции пресс-волл - (0)

Конструкции пресс-волл Пресс волл– это конструкция в виде каркаса из облегченн...

 -Я - фотограф

Коты


0 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.12.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 29092



Кабачковые "грибы" - соблюдайте все пропорции рецепта и заготовка будет волшебной!

Пятница, 21 Августа 2020 г. 07:32 + в цитатник
4121583_Screen_Shot_082120_at_12_29_AM (700x431, 380Kb)
Если не знать что это кабачки, то можно подумать что вы едите белые грибочки. Одно условие: кабачки должны быть совсем молоденькми, т.е. восковой, молочной спелости + очень важно выдержать правильно все пропорции заготовки. И тогда вы сами убедитесь, что благодаря правильному сочетанию специй, кабачки по вкусу напоминают белые грибы. Приготовьте небольшую партию на пробу и вы со мной согласитесь.
 
 
Я закатываю примерно 10 литров на зиму такой заготовки, добавляю кабачки в разные салаты или просто подаю с картошкой и мясом. Очень вкусно.
 
Поехали:
 
кабачки (со шкуркой, молоденькие, где едва угадываются семена) – 1,5 кг;
 
чеснок – 4 зубчика;
 
соль – 1 ст. л. крупной каменной с небольшой горкой;
 
черный молотый перец – 1 ч. л.;
 
сахар – 3 ст. л.;
 
растительное масло – 120 мл;
 
уксус 9% – 120 мл;
 
перец чили – 1 шт;
 
укроп – 20 г;
 
петрушка – 20 г.
 
семена кориандра - 1/2 ч.л.
 
душистый перец - по 1 шт. в банку
 
черный перец горошком - по 3 шт. в банку
 
лавровый лист - по 1/2 листика в банку 0,5 л
 
Готовим:
 
 Кабачки промываем и нарезаем небольшими кубиками (примерно такими, как режем белые грибы). Кабачки складываем в глубокую миску или кастрюлю. 
 
 Чеснок чистим и измельчаем (но не через пресс), добавляем к кабачкам.
 
Туда же добавляем соль, сахар, растительное масло, черный перец.
 
Добавляем уксус, измельченную зелень, кориандр (семена) и порезанный колечками острый перец чили (перец чили можно заменить щепоткой красного молотого перца чили).
 
 Содержимое миски хорошенько перемешиваем и оставляем на столе на 3 часа.
 
 За это время подготавливаем банки: их нужно хорошо помыть с содой, обдать кипятком и высушить изнутри полотенцем.
 
Раскладываем кабачки по банкам, вместе с соком, который они выделили и оставшимися приправами, распределяя их по банкам равномерно.
 
Стерилизуем обычным способом 7-8 минут (банки по 0,5 л) не дольше, чтобы кабачки не стали ватными и слишком мягкими.
 
Вынимаем банки из воды и закатываем. Переворачиваем банки крышкой вниз и укутываем во что-то теплое.
 
После того как консервация остынет, банки можно хранить в обычной кладовке или на кухне. Но перед употреблением каждую баночку хорошо бы подержать часок в холодильнике, чтоб кабачки, как и грибочки, были прохладными))
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из овощей
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
Метки:  


Процитировано 30 раз
Понравилось: 19 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте