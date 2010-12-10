Сегодня я поделюсь рецептом варенья из черной смородины, которому более 20 лет. Варенье получается очень ароматное и густое. Варить я его буду с добавлением воды! Да, да, не удивляйтесь и не торопитесь ругать, а вначале посмотрите, какое оно получается.

Количество продуктов (стакан 250 мл): Смородина - 15 стаканов с небольшой горкой Сахар - 17-21 стакан без горки (у меня ушло 17 стаканов) Вода - 3 стакана

Этот рецепт стал просто находкой вначале для мамы, а потом и для меня. Варенье получается действительно как желе, без привкуса жженого сахара, как бывает, когда варишь ягоды в сахарном сиропе. Рассказываю.

Вначале перебираю ягоду, мою и откидываю на дуршлаг. Сушить не нужно. После этого, отмеряю ягоды стаканом (стакан 250 мл), набираю с небольшой горкой, лишние ягодки сами скатываются.

На дно эмалированного таза, в котором буду варить варенье, вливаю воду по рецепту.

Дальше, перекручиваю смородину на мясорубке и отправляю в таз с водой.

Ставлю измельченные ягоды с водой на медленный огонь и довожу до кипения. Мешаю деревянной лопаткой со дна, чтобы ничего не пригорело.

После закипания варю 15-20 минут, и теперь вообще не отхожу и очень часто мешаю. И только в конце добавляю сахар.

Сахар нужно тщательно размешать, он должен полностью раствориться. Но варенье с сахаром закипеть не успевает. После полного растворения сахара, пробую на вкус, если нужно, то добавляю еще. Чем слаще ягода, тем меньше понадобится сахара.

Убираю варенье с огня, накрываю чистым полотенцем и оставляю так до полного остывания. И вот какое варенье получается. Его даже можно резать.

Чаще всего варю вечером, а раскладываю по простерилизованным банкам на следующий день, разлить его точно не получится, уж очень оно густое. Накрываю чистыми, сухими капроновыми крышками.

Фотоотчет приготовления варенья:



1.





2.





3.





4.





5.

1.2.3.4.5.

Храним варенье в холодном погребе или холодильнике.