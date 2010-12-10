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Стеклянное варенье из черной смородины которое можно резать (старый бабушкин рецепт)

Суббота, 22 Августа 2020 г. 07:47 + в цитатник
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Сегодня я поделюсь рецептом варенья из черной смородины, которому более 20 лет. Варенье получается очень ароматное и густое. Варить я его буду с добавлением воды! Да, да, не удивляйтесь и не торопитесь ругать, а вначале посмотрите, какое оно получается.
 
 
Количество продуктов (стакан 250 мл):
 
Смородина - 15 стаканов с небольшой горкой
Сахар - 17-21 стакан без горки (у меня ушло 17 стаканов)
Вода - 3 стакана
 
 
Этот рецепт стал просто находкой вначале для мамы, а потом и для меня. Варенье получается действительно как желе, без привкуса жженого сахара, как бывает, когда варишь ягоды в сахарном сиропе. Рассказываю.
 
Вначале перебираю ягоду, мою и откидываю на дуршлаг. Сушить не нужно. После этого, отмеряю ягоды стаканом (стакан 250 мл), набираю с небольшой горкой, лишние ягодки сами скатываются.
 
На дно эмалированного таза, в котором буду варить варенье, вливаю воду по рецепту. 
 
Дальше, перекручиваю смородину на мясорубке и отправляю в таз с водой.
Ставлю измельченные ягоды с водой на медленный огонь и довожу до кипения. Мешаю деревянной лопаткой со дна, чтобы ничего не пригорело. 
 
После закипания варю 15-20 минут, и теперь вообще не отхожу и очень часто мешаю. И только в конце добавляю сахар.
 
Сахар нужно тщательно размешать, он должен полностью раствориться. Но варенье с сахаром закипеть не успевает. После полного растворения сахара, пробую на вкус, если нужно, то добавляю еще. Чем слаще ягода, тем меньше понадобится сахара.
 
Убираю варенье с огня, накрываю чистым полотенцем и оставляю так до полного остывания. И вот какое варенье получается. Его даже можно резать. 
 
Чаще всего варю вечером, а раскладываю по простерилизованным банкам на следующий день, разлить его точно не получится, уж очень оно густое. Накрываю чистыми, сухими капроновыми крышками. 
 
Фотоотчет приготовления варенья:

1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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Храним варенье в холодном погребе или холодильнике.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Консервирование,заготовки на зиму
Метки:  


Процитировано 70 раз
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strixulula   обратиться по имени Суббота, 22 Августа 2020 г. 21:53 (ссылка)
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ольга_бочарникова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 07:53 (ссылка)
ой,вкусно... но к сожалению мне сладкого нельзя,даже пробовать варить не стану,иначе ВСЕ СЪЕМ!
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Татьяна_Поспелова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 11:00 (ссылка)
Смородина желируется, что черная, что красная. Раньше готовили, теперь нет, есть некому. А за идею с водой спасибо, если вдруг в следующем году надумаю, то воспользуюсь
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lorka67   обратиться по имени Вторник, 25 Августа 2020 г. 21:28 (ссылка)
очень интересный рецепт! давно не варила из смородины. можно попробовать. спасибо!
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