Всем привет. Сегодня предлагаю приготовить шикарный пирог из обычного лаваша. Вам потребуется всего один лаваш и ещё несколько простых ингредиентов. Получается так вкусно, что все будут просить его еще и ещё.
Сначала приготовим начинку.
На крупной тёрке натираем 3 варёных яйца и отправляем в большую миску.Затем берём 2 сосиски весом по 50 грамм и тоже натираем на крупной тёрке. Перекладываем к натёртым яйцам. Далее натираем на крупной тёрке 130 грамм сыра. Отправляем туда же.
Ещё для начинки нашего пирога потребуется зелень. В моём случае это пучок лука и укропа. Зелень мелко нарежем и отправляем в миску.
Теперь нам нужно добавить 2 столовые ложки майонеза и хорошенько всё перемешать. Начинка готова!
Переходим к лавашу. У меня всего один армянский лаваш. Нам нужно вырезать 2 центральных прямоугольника по линии изгиба.
На каждый лаваш равномерно выкладываем начинку. Аккуратно сворачиваем в рулет.
Вот такие красивые рулетики у меня получились.
Затем нам нужно разрезать большие рулеты на маленькие рулетики толщиной 2 см. Делается это очень просто, но сильно не нажимайте, чтобы не выдавить начинку.
Далее нам нужно маленькие рулетики уложить в форму. В качестве формы у меня обычная разъёмная форма для торта. Но лучше, конечно, использовать неразъёмную силиконовую форму. Рулетики укладываем в форму как можно плотнее. В результате у нас получается вот такая красота.
Теперь осталось только залить это всё яичной смесью. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли и немного чёрного молотого перца. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Перемешиваем до однородности. Заливаем всей этой смесью наши рулетики.
Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
Пирог достаём из духовки. Даём постоять минут 15 и извлекаем из формы.
Пошаговый процесс приготовления в фото:
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Посмотрите какой красивый пирог у нас получился. И всё это без возни с тестом.
Пирог отлично держит форму и не разваливается. А на вкус это просто сказка.
Я даже не думала, что получится так вкусно. Если ваши близкие попробуют такой пирог, то будут просить вас испечь его ещё и ещё.
Надеюсь, вам понравился этот рецепт пирога из лаваша.
Буду рада, если поставите лайк и напишите комментарий. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.