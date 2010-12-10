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Завернула начинку в лаваш, залила яичной смесью и получила объедение, которое все просят еще и еще

Суббота, 05 Сентября 2020 г. 08:40 + в цитатник
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Всем привет. Сегодня предлагаю приготовить шикарный пирог из обычного лаваша. Вам потребуется всего один лаваш и ещё несколько простых ингредиентов. Получается так вкусно, что все будут просить его еще и ещё. 
 
 
Сначала приготовим начинку.
 
На крупной тёрке натираем 3 варёных яйца и отправляем в большую миску.Затем берём 2 сосиски весом по 50 грамм и тоже натираем на крупной тёрке. Перекладываем к натёртым яйцам. Далее натираем на крупной тёрке 130 грамм сыра. Отправляем туда же. 
 
 Ещё для начинки нашего пирога потребуется зелень. В моём случае это пучок лука и укропа. Зелень мелко нарежем и отправляем в миску.
 
Теперь нам нужно добавить 2 столовые ложки майонеза и хорошенько всё перемешать. Начинка готова!
 
 Переходим к лавашу. У меня всего один армянский лаваш. Нам нужно вырезать 2 центральных прямоугольника по линии изгиба. 
 
На каждый лаваш равномерно выкладываем начинку. Аккуратно сворачиваем в рулет. 
 
Вот такие красивые рулетики у меня получились.
 
 Затем нам нужно разрезать большие рулеты на маленькие рулетики толщиной 2 см. Делается это очень просто, но сильно не нажимайте, чтобы не выдавить начинку.
 
Далее нам нужно маленькие рулетики уложить в форму. В качестве формы у меня обычная разъёмная форма для торта. Но лучше, конечно, использовать неразъёмную силиконовую форму. Рулетики укладываем в форму как можно плотнее. В результате у нас получается вот такая красота.
 
Теперь осталось только залить это всё яичной смесью. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли и немного чёрного молотого перца. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Перемешиваем до однородности. Заливаем всей этой смесью наши рулетики.
 
Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
 
Пирог достаём из духовки. Даём постоять минут 15 и извлекаем из формы.
 
Пошаговый процесс приготовления в фото:

1.
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2.
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3.
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Посмотрите какой красивый пирог у нас получился. И всё это без возни с тестом.
 
Пирог отлично держит форму и не разваливается. А на вкус это просто сказка.
 
Я даже не думала, что получится так вкусно. Если ваши близкие попробуют такой пирог, то будут просить вас испечь его ещё и ещё. 
 
Надеюсь, вам понравился этот рецепт пирога из лаваша.
 
Буду рада, если поставите лайк и напишите комментарий. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Выпечка несладкая
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Процитировано 65 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 05 Сентября 2020 г. 12:46 (ссылка)
Благодарю! Чудесных выходных денечков, осеннего настроения и солнышка в душе!!!
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TatiAnna_Z   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 20:03 (ссылка)
Спасибо, выглядит аппетитно.
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 08 Сентября 2020 г. 23:12 (ссылка)
Спасибо!!!
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