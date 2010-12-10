Всем привет. Сегодня предлагаю приготовить шикарный пирог из обычного лаваша. Вам потребуется всего один лаваш и ещё несколько простых ингредиентов. Получается так вкусно, что все будут просить его еще и ещё.

Сначала приготовим начинку.

На крупной тёрке натираем 3 варёных яйца и отправляем в большую миску.Затем берём 2 сосиски весом по 50 грамм и тоже натираем на крупной тёрке. Перекладываем к натёртым яйцам. Далее натираем на крупной тёрке 130 грамм сыра. Отправляем туда же.

Ещё для начинки нашего пирога потребуется зелень. В моём случае это пучок лука и укропа. Зелень мелко нарежем и отправляем в миску.

Теперь нам нужно добавить 2 столовые ложки майонеза и хорошенько всё перемешать. Начинка готова!

Переходим к лавашу. У меня всего один армянский лаваш. Нам нужно вырезать 2 центральных прямоугольника по линии изгиба.

На каждый лаваш равномерно выкладываем начинку. Аккуратно сворачиваем в рулет.

Вот такие красивые рулетики у меня получились.

Затем нам нужно разрезать большие рулеты на маленькие рулетики толщиной 2 см. Делается это очень просто, но сильно не нажимайте, чтобы не выдавить начинку.

Далее нам нужно маленькие рулетики уложить в форму. В качестве формы у меня обычная разъёмная форма для торта. Но лучше, конечно, использовать неразъёмную силиконовую форму. Рулетики укладываем в форму как можно плотнее. В результате у нас получается вот такая красота.

Теперь осталось только залить это всё яичной смесью. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли и немного чёрного молотого перца. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Перемешиваем до однородности. Заливаем всей этой смесью наши рулетики.

Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Пирог достаём из духовки. Даём постоять минут 15 и извлекаем из формы.

Пошаговый процесс приготовления в фото:



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Посмотрите какой красивый пирог у нас получился. И всё это без возни с тестом.

Пирог отлично держит форму и не разваливается. А на вкус это просто сказка.

Я даже не думала, что получится так вкусно. Если ваши близкие попробуют такой пирог, то будут просить вас испечь его ещё и ещё.

Надеюсь, вам понравился этот рецепт пирога из лаваша.