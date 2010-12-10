Всем доброго дня ! Сегодня готовим вкуснейший пирог на творожном тесте, на приготовление уходит минимум времени, а пирог получается изумительным!
Давайте готовить!
Ингредиенты:
280 г муки в тесто +30 г на подпыл количество муки зависит от влажности творога
2 яйца категории С0
щепотка соли
1 п ванильного сахара
200 г мягкого творога
80 г сахара
50 г сливочного масла
2/3 ч л соды
2 ст л густого джема или варенья
В миску вливаем 2 яйца, добавляем щепотку соли, ванильный сахар или ваниль, всыпаем 80 г сахара всё хорошо размешаем.
Добавляем 200 г мягкого творога, размешиваем.
Затем вливаем 50 г растопленного сливочного масла комнатной температуры, размешиваем.
Всыпаем часть муки от общего количества добавляем 2/3 ч л соды, размешиваем и замешиваем тесто, постепенно добавляя муку. Муку сразу всю не всыпаем чтобы не забить тесто.
Замешиваем мягкое не липнущее к рукам тесто, накрываем и даём отдохнуть 5 минут.
Тесто отдохнуло, перекладываем на стол посыпанный мукой, обминаем, делим на две части, чтобы удобнее было работать. Раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки диаметром 7-8 см.
Так выглядит тесто в разрезе, мягкое и пористое.
Толщина примерно 3-4 мм.
Формуем цветочки для пирога. Берём четыре вырезанных заготовки, кладём в нахлёст друг на дружку, сворачиваем в трубочку и разрезаем по середине.
Заготовки выкладываем в подготовленную форму на расстоянии друг от дружки, так как в процессе выпекания они будут расти.
Приготовим смазку для пирога. В миску вливаем 1 желток, размешиваем, добавляем по чайной ложке молоко или воду и смотрим, если у нас получается непрерывная ниточка из желтка смазка готовая.
Аккуратно смазываем пирог сверху.
Непрерывная ниточка из желтка.
Сверху на каждый цветочек выкладываем густой джем или варенье, а можно просто посыпать маком или кунжутом. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Пирог достаём из духовки, перекладываем на решётку, даём остыть, посыпаем сахарной пудрой.
Пошаговый фото-процесс приготовления:
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Пирог получился мягким, очень ароматным и безупречно вкусным! Приготовьте, порадуйте своих близких вкусной домашней выпечкой - это очень вкусно и быстро!