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Изумительно вкусный и красивый творожный ПИРОГ за 30 минут вместе с выпечкой

Суббота, 03 Октября 2020 г. 07:19 + в цитатник
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Всем доброго дня ! Сегодня готовим вкуснейший пирог на творожном тесте, на приготовление уходит минимум времени, а пирог получается изумительным!
 
Давайте готовить!
 
 
Ингредиенты:
 
280 г муки в тесто +30 г на подпыл количество муки зависит от влажности творога 
2 яйца категории С0
щепотка соли
1 п ванильного сахара
200 г мягкого творога
80 г сахара
50 г сливочного масла
2/3 ч л соды
2 ст л густого джема или варенья
 
В миску вливаем 2 яйца, добавляем щепотку соли, ванильный сахар или ваниль, всыпаем 80 г сахара всё хорошо размешаем.
 
Добавляем 200 г мягкого творога, размешиваем.
Затем вливаем 50 г растопленного сливочного масла комнатной температуры, размешиваем.
 
Всыпаем часть муки от общего количества добавляем 2/3 ч л соды, размешиваем и замешиваем тесто, постепенно добавляя муку. Муку сразу всю не всыпаем чтобы не забить тесто.
 
Замешиваем мягкое не липнущее к рукам тесто, накрываем и даём отдохнуть 5 минут.
 
Тесто отдохнуло, перекладываем на стол посыпанный мукой, обминаем, делим на две части, чтобы удобнее было работать. Раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки диаметром 7-8 см.
Так выглядит тесто в разрезе, мягкое и пористое.
 
Толщина примерно 3-4 мм.
 
Формуем цветочки для пирога. Берём четыре вырезанных заготовки, кладём в нахлёст друг на дружку, сворачиваем в трубочку и разрезаем по середине.
 
Заготовки выкладываем в подготовленную форму на расстоянии друг от дружки, так как в процессе выпекания они будут расти.
 
Приготовим смазку для пирога. В миску вливаем 1 желток, размешиваем, добавляем по чайной ложке молоко или воду и смотрим, если у нас получается непрерывная ниточка из желтка смазка готовая.
 
Аккуратно смазываем пирог сверху.
Непрерывная ниточка из желтка.
 
Сверху на каждый цветочек выкладываем густой джем или варенье, а можно просто посыпать маком или кунжутом. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
 
Пирог достаём из духовки, перекладываем на решётку, даём остыть, посыпаем сахарной пудрой.
 
Пошаговый фото-процесс приготовления:
 
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Пирог получился мягким, очень ароматным и безупречно вкусным! Приготовьте, порадуйте своих близких вкусной домашней выпечкой - это очень вкусно и быстро!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 03 Октября 2020 г. 13:35 (ссылка)
Спасибо.
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Керчаночка   обратиться по имени Воскресенье, 04 Октября 2020 г. 17:29 (ссылка)
Спасибо.. Попробовать надо...
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