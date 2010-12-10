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Создан: 10.12.2010
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Написано: 29397



Лакомство к чаю за 5 минут! Пышный кекс на кефире, без миксера и заморочек!

Четверг, 10 Декабря 2020 г. 08:40 + в цитатник
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В холодное время года всегда востребована сладкая выпечка к чаю, по этому я приготовила пышный и очень вкусный кекс на кефире, который готовится буквально за 5 минут, + время на выпечку. Данный рецепт готовится очень просто, так как смешать все продукты можно даже без миксера. Плюсы в том, что это очень быстрая выпечка и приготовить ее сможет абсолютно каждый.
 
 
Ингредиенты: 
 
яйца - 2 шт 
сахар - 120 гр 
сливочное масло - 30 гр 
кефир - 250 мл 
мука - 300-320 гр 
разрыхлитель - 10 гр 
изюм - 100 гр
 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
В глубокую миску вбиваем яйца, всыпаем сахар и хорошо взбить венчиком.
 
В яичную массу вливаем растопленное сливочное масло, кефире, перемешать. Частями всыпаем муку, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто, в конце всыпаем изюм и еще раз перемешать.
Подпишитесь на мой канал Ольга Лунгу
 
Полученное тесто выливаем в силиконовую форму, разровнять и убираем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем 30-35 минут.
 
Готовый пирог достаем из формы, посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю.
 
Пошаговый фотопроцесс приготовления:

1.
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2.
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3.
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4.
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Приятного аппетита!!!!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
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Процитировано 58 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 12:19 (ссылка)
Приятного и доброго дня, хорошего настроения и солнышка в душе!!!!
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