В холодное время года всегда востребована сладкая выпечка к чаю, по этому я приготовила пышный и очень вкусный кекс на кефире, который готовится буквально за 5 минут, + время на выпечку. Данный рецепт готовится очень просто, так как смешать все продукты можно даже без миксера. Плюсы в том, что это очень быстрая выпечка и приготовить ее сможет абсолютно каждый.

Ингредиенты:

яйца - 2 шт

сахар - 120 гр

сливочное масло - 30 гр

кефир - 250 мл

мука - 300-320 гр

разрыхлитель - 10 гр

изюм - 100 гр

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В глубокую миску вбиваем яйца, всыпаем сахар и хорошо взбить венчиком.

В яичную массу вливаем растопленное сливочное масло, кефире, перемешать. Частями всыпаем муку, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто, в конце всыпаем изюм и еще раз перемешать.

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Полученное тесто выливаем в силиконовую форму, разровнять и убираем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем 30-35 минут.

Готовый пирог достаем из формы, посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю.

Пошаговый фотопроцесс приготовления:



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Приятного аппетита!!!!