Сегодня хочу поделится рецептом салата из свеклы с копченой рыбой "Король". Впервые попробовала на день рождения у знакомой. Готовится так же как и селедка под шубой из самых доступных ингредиентов, но разница очевидна в составе и во вкусе.

Рецепт:

Скумбрия копченая -1 шт.

Свекла -500гр.

Картофель -300гр.

Лук -1 шт.

Сыр -50 гр.

Соль – по вкусу

майонез - по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рыбу берем любую копченную сельдь или скумбрию, у меня сегодня скумбрия. Разделим на филе. И нарежем рыбку.

Луковицу порежем и замаринуем. Можно оставить так, я мариную так. Добавляю 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. 9% уксуса или яблочного уксуса и оставляю на минут 15.

Отварную свеклу 500 грамм натрем на крупной терке и отварной картофель 300 грамм натрем на крупной терке. 50 грамм твердого сыра натрем на мелкой терке.

Майонез я готовлю домашний. Как я готовлю майонез можно посмотреть в видео ниже на 0:46 минуте

Собираем салат.

Первым слоем кладем половину свеклы, разравниваем. Смазываем майонезом.

Вторым слоем картофель, смазываем майонезом. Третий слой лук, четвертый слой рыба, смазываем майонезом, пятый слой сыр, смазываем майонезом. Шестой слой вторая половина свеклы.

Смазываем майонезом. Посыпаем зеленью. Убираем салат в холодильник настояться и попытаться. И теперь подаем к столу. Это очень вкусный слоенный салат. Рекомендую попробовать.

Пошаговый фотопроцесс приготовления:





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