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Слоеный салат "Король" на Новый год - вкуснейшая замена обычной селедки под шубой.

Воскресенье, 13 Декабря 2020 г. 07:12 + в цитатник
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Сегодня хочу поделится рецептом салата из свеклы с копченой рыбой "Король". Впервые попробовала на день рождения у знакомой. Готовится так же как и селедка под шубой из самых доступных ингредиентов, но разница очевидна в составе и во вкусе.
 
 
 
Рецепт:
 
Скумбрия копченая -1 шт.
 
Свекла -500гр.
 
Картофель -300гр.
 
Лук -1 шт.
 
Сыр -50 гр.
 
Соль – по вкусу
 
майонез - по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Рыбу берем любую копченную сельдь или скумбрию, у меня сегодня скумбрия. Разделим на филе. И нарежем рыбку.
 
Луковицу порежем и замаринуем. Можно оставить так, я мариную так. Добавляю 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. 9% уксуса или яблочного уксуса и оставляю на минут 15.
 
Отварную свеклу 500 грамм натрем на крупной терке и отварной картофель 300 грамм натрем на крупной терке. 50 грамм твердого сыра натрем на мелкой терке.
 
Майонез я готовлю домашний. Как я готовлю майонез можно посмотреть в видео ниже на 0:46 минуте
 
Собираем салат.
 
Первым слоем кладем половину свеклы, разравниваем. Смазываем майонезом.
 
 Вторым слоем картофель, смазываем майонезом. Третий слой лук, четвертый слой рыба, смазываем майонезом, пятый слой сыр, смазываем майонезом. Шестой слой вторая половина свеклы. 
 
Смазываем майонезом. Посыпаем зеленью. Убираем салат в холодильник настояться и попытаться. И теперь подаем к столу. Это очень вкусный слоенный салат. Рекомендую попробовать.
 
Пошаговый фотопроцесс приготовления:
 


1.
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2.
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3.
Screen Shot 12-12-20 at 08.02 PM (700x323, 309Kb)

4.
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5.
Screen Shot 12-12-20 at 08.02 PM 002 (700x323, 273Kb)

6.
Screen Shot 12-12-20 at 08.01 PM (700x420, 485Kb)
 
Если Вам понравился рецепт - ставьте лак, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Красивые и праздничные блюда
Метки:  

Процитировано 42 раз
Понравилось: 20 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 13 Декабря 2020 г. 07:48 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 13 Декабря 2020 г. 13:08 (ссылка)
Замечательный пост, дорогая!Чудесных выходных!!! Зимнего прекрасного настроения!
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SCARLET5   обратиться по имени Понедельник, 14 Декабря 2020 г. 19:19 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Ella_123   обратиться по имени Суббота, 19 Декабря 2020 г. 16:04 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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