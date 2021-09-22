Рецепт вкусного пирога быстрого приготовления. Готовится пирог из тонкого лаваша, который не нужно выкладывать в форму определенным образом, а просто порвать на куски и пропитать яично-молочной смесью. Для начинки используем сардельки и сыр, натираем их на терке.

Вместо сарделек всегда можно взять сосиски или вареную колбасу. Сыр также позволительно использовать любой на вкус. Такой пирог отлично подойдет для сытного завтрака. Основное время тратится на запекание, а подготовка занимает 10-15 минут, что очень удобно.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 220 г. (1 шт.)

Яйца – 3 шт.

Молоко – 150 мл.

Сардельки – 250 г.

Сыр твердый – 150 г.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Подготовьте тонкий лаваш, сардельки, сыр и другие дополнительные ингредиенты по списку.

В глубокую емкость вбейте яйца, влейте молоко, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Компоненты тщательно взбейте венчиком до однородности.

Тонкий лаваш порвите руками или нарежьте ножницами на небольшие кусочки, добавьте в жидкий состав, перемешайте. Дайте постоять 5 минут, чтобы лаваш напитался жидкостью и стал мягче.

Сардельки очистите, натрите на крупной терке. Твердый сыр также измельчите теркой. Сардельки и сыр добавьте в основной состав.

Основу из лаваша и начинку тщательно перемешайте между собой.

Круглую форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментной бумагой, внутрь поместите подготовленную массу, разровняйте ее лопаткой равным слоем.

Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поставьте форму с содержимым. Запекайте пирог следующие 25-30 минут. Изделия должно немного подняться и приобрести румяную корочку сверху.



























Готовый пирог немного остудите, нарежьте на порционные кусочки.