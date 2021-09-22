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Готовлю на завтрак вкусный быстрый пирог из рваного лаваша - дети от него в восторге
Рецепт вкусного пирога быстрого приготовления. Готовится пирог из тонкого лаваша, который не нужно выкладывать в форму определенным образом, а просто порвать на куски и пропитать яично-молочной смесью. Для начинки используем сардельки и сыр, натираем их на терке.
Вместо сарделек всегда можно взять сосиски или вареную колбасу. Сыр также позволительно использовать любой на вкус. Такой пирог отлично подойдет для сытного завтрака. Основное время тратится на запекание, а подготовка занимает 10-15 минут, что очень удобно.
Готовый пирог немного остудите, нарежьте на порционные кусочки.
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