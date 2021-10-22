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Зачем втыкать гвоздику в лук ...и другие полезные свойства пряности (+видеорецепты)

Пятница, 22 Октября 2021 г. 11:56 + в цитатник

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Когда весной прошлого года с прилавков исчезла гречка и туалетная бумага - я пополняла запасы гвоздики; когда, чуть позже, смели лимоны и имбирь - я что? Правильно, проверила, достаточно ли дома гвоздики.
 
Гвоздика есть на каждой кухне. Я очень люблю эту пряность. Чем она замечательна и как ее используют расскажу в этой статье. А еще покажу, как выглядит луковица клуте. Я как раз использовала её в своём последнем видео, можете посмотреть процесс её изготовления:
 




 

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Полезная гвоздика
 
Гвоздика - это всем известная пряность. Вы точно встречали в блюдах высушенные, нераскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева. Мне кажется, самые знаменитые рецепты, которые мы не представляем без гвоздики - это глинтвейн, маринованные грибы и, как ни странно, рыба под маринадом...хотя, может быть, это исключительно моя личная ассоциация)
 
Чего же в ней такого “супер мощного”?
 
Супер пряность!
 
Гвоздика - одна из самых древних пряностей в мире. Она сразу же нашла практическое применение в медицине. Дело в том, что помимо противовирусного, противовоспалительного, иммуномодулирующего эффекта, она обладает еще и выраженным обезболивающим.
 
В этом я убедилась лично. Как-то раз, я сильно поцарапала десну, началось воспаление. Бутон гвоздики не только снял боль, но и ускорил заживление царапины. Никакими другими средствами воспользоваться не было возможности, так что в чистоте эксперимента я не сомневаюсь.
 
Кстати, про полость рта я написала не случайно - масло гвоздики широко применяется в стоматологии (в частности, в процессе изготовления временных пломб).
 
Но конечно же, как и у всего в этом мире, у гвоздики есть противопоказания и с ними необходимо ознакомиться прежде, чем приступать к близкому знакомству.
 
Итак, с чудодейственными свойствами всё понятно - просто волшебная пряность, а теперь вернемся к кулинарии.
 
Вкусная гвоздика
 
Быстро перенесемся во Францию. Именно эта кулинарная столица мира подарила нам букет гарни (пучок душистых трав, перевязанный кулинарной нитью; используется при варке бульонов. Обычно это петрушка, тимьян, лавровый лист и прочие) и посмотрим на еще одно изобретение французских гурманов - луковицу клуте (oignon clouté; буквально «обитая гвоздями»). Я специально сделала фото, чтобы было понятно насколько просто всё гениальное!
Та самая луковица клуте. Фото автора
 
В обычную луковицу втыкают несколько гвоздичных бутонов (по вкусу, но я рекомендую не увлекаться, гвоздика обладает довольно мощными ароматическими свойствами, 5-6 шт. будет достаточно). Такую луковицу кладут в бульоны, в жаркое, в тушеную капусту - куда угодно. Смысл в том, чтобы таким образом придать блюду особый аромат; а по готовности еды эту луковицу легко удалить и никому в тарелке не попадется горьковатый и пряный бутон. Если еще не пробовали такой лайфхак - обязательно им воспользуйтесь. Это правда очень удобно.
 
Справедливая гвоздика
 
А напоследок еще один исторический пример использования гвоздики (правда или нет - не знаю, но пока готовила эту статью, несколько раз наткнулась на этот “факт”): говорят, что в Англии, в залы суда, подкладывали апельсин, с воткнутой в него гвоздикой. Считалось, что своим ароматом она помогает судье принять справедливое решение.
 
Но, повторюсь, утверждать, что это правда не буду, зато оставлю вам еще один видеорецепт с гвоздикой - рыба под маринадом (версия без обжарки, для тех, кто на ПП):
 



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Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД
ЗДОРОВЬЕ
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 22 Октября 2021 г. 12:31 (ссылка)
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