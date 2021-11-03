В нашей семье обожают голубцы, но согласитесь, что их приготовление требует усилий и времени.

Я знаю, как упростить процесс. Больше не нужно заворачивать в каждый листочек комочек фарша.

Предлагаю упростить процесс, приготовить не обычные голубцы, а голубец-рулет.

Рулет будем не варить, как голубцы, а запекать в духовке.

Такой рулет можно и гостям на стол подать и приготовить для повседневного обеда или ужина.

Ингредиенты

Молодая капуста - 400 грамм (вилок);

Фарш мясной или куриный - 500 грамм;

Лук - 2 - 3 головки;

Рисс - 100 грамм;

Томатная паста - 2 ложки столовые;

Соль, перец и специи - по вкусу.

Пошаговое приготовление

Сначала нужно разобрать капусту на листья. Проще всего это сделать следующим способом:

Как разделать вилок капусты за 3,5 минуты. Без воды, кипятка и кастрюль

Приготовить начинку.

Для чего в фарш добавить измельченный лук, рис, сваренный на 50%, соль, перец и специи.

Теперь, на рабочей поверхности нужно разложить капустные листья внахлест друг на дружку.

По листьям распределить фарш в один слой. Лучше выкладывать поплотнее. Разравнять.

Скрутить в тугой рулет.

Томатную пасту развести небольшим количеством воды и смазать рулет со всех сторон.

Теперь рулет нужно обернуть фольгой и убрать в разогретую духовку на 40 - 45 минут.

Температура приготовления - 180*С - 200*С.









Все готово.

Приятного аппетита!