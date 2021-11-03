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Голубец-рулет. Готовить проще и быстрее, чем обычные голубцы и очень вкусно
В нашей семье обожают голубцы, но согласитесь, что их приготовление требует усилий и времени.
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