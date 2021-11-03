Записи Друзья Комментарии
ЖЕНСКИЙ БЛОГ РУ
Аватар ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Цитатник

"АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) - (0)

"АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) До...

Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! - (0)

Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! ...

Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек - (0)

Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек   ...

ЛЕТНИЙ АЖУРНЫЙ ЖАКЕТ ИЗ ХЛОПКА "ЛОТОС" - (1)

Летний ажурный жакет из хлопка "ЛОТОС" - вяжем спицами красивую модель   ...

Кабачки, как грибочки. Гениальный рецепт! - (0)

Кабачки, как грибочки. Гениальный рецепт! Берём :   3 кг кабачков, ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:14 02.06.2021
Фотографий: 2
Посмотреть все фотографии серии Коты
Коты
15:59 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ

 -Подписка по e-mail

 


Голубец-рулет. Готовить проще и быстрее, чем обычные голубцы и очень вкусно

Среда, 03 Ноября 2021 г. 09:10 + в цитатник

Screen Shot 10-31-21 at 08.44 AM (700x417, 327Kb)

В нашей семье обожают голубцы, но согласитесь, что их приготовление требует усилий и времени.

Я знаю, как упростить процесс. Больше не нужно заворачивать в каждый листочек комочек фарша. 
 
Предлагаю упростить процесс, приготовить не обычные голубцы, а голубец-рулет. 
 
Рулет будем не варить, как голубцы, а запекать в духовке. 
 
Такой рулет можно и гостям на стол подать и приготовить для повседневного обеда или ужина. 
 
 
Ингредиенты
 
Молодая капуста - 400 грамм (вилок);
Фарш мясной или куриный - 500 грамм;
Лук - 2 - 3 головки;
Рисс - 100 грамм;
Томатная паста - 2 ложки столовые;
Соль, перец и специи - по вкусу. 
 
Пошаговое приготовление
 
Сначала нужно разобрать капусту на листья. Проще всего это сделать следующим способом:
Как разделать вилок капусты за 3,5 минуты. Без воды, кипятка и кастрюль
 
Приготовить начинку.
 
Для чего в фарш добавить измельченный лук, рис, сваренный на 50%, соль, перец и специи. 
 
Теперь, на рабочей поверхности нужно разложить капустные листья внахлест друг на дружку. 
 
По листьям распределить фарш в один слой. Лучше выкладывать поплотнее. Разравнять. 
 
Скрутить в тугой рулет. 
 
Томатную пасту развести небольшим количеством воды и смазать рулет со всех сторон. 
 
Теперь рулет нужно обернуть фольгой и убрать в разогретую духовку на 40 - 45 минут.
 
Температура приготовления - 180*С - 200*С.


Screen Shot 10-31-21 at 08.44 AM 001 (700x429, 450Kb)

Screen Shot 10-31-21 at 08.44 AM 002 (700x429, 354Kb)

Все готово.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из овощей
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

инигмь   обратиться по имени Среда, 03 Ноября 2021 г. 14:45 (ссылка)
Пришлось искать оригинал статьи. Интересно было про капусту узнать.
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 03 Ноября 2021 г. 16:31 (ссылка)
Благодарю! Приятной предпраздничной среды! Хорошего настроения!
Ответить С цитатой В цитатник
bayrak   обратиться по имени Четверг, 04 Ноября 2021 г. 16:41 (ссылка)
Конечно,на вкус и цвет, но голубец с кислой капусты и голубец из свежей капусты-разные вкусы.Потом, с каждым голубцем ощущяется вкус капусты,а в рулете?-в основном фарш. Я кручу гОлубцы маленькие,перед телевизором, вечером,и не заметно и быстро.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте