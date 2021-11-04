Сегодня готовлю скумбрию в очень интересном маринаде. Если вы любители рыбки пряного посола, то этот маринад не оставит вас равнодушным. Лук, кстати, в этом маринаде тоже получается вкуснейшим. Поэтому, если вы неравнодушны к луку, то кладите его побольше)

СПИСОК ПРОДУКТОВ:

скумбрия свежемороженая - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт. или больше

ДЛЯ МАРИНАДА (1 порция):

кетчуп или томатная паста (пасту надо немного развести водой) - 4 ст. л

масло растительное - 120 мл

сахарный песок - 2 ст. л

соль - 1 ст. л

кориандр горошком - 1 ч. л

перец черный горошком (или смесь перцев) - 1 ч. л

перец душистый - 4 - 6 шт.

лавровый лист - 2 - 3 шт.

уксус 9% - 50 мл

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО:

Скумбрии можете взять любое количество, у меня сегодня 2 большие рыбки, которые я уже очистила от внутренностей, черных пленок и порезала кусочками шириной примерно 2 см.

Теперь надо приготовить маринад. Для своей посуды и количества рыбы я делала 1,5 порции маринада.

В первом закреплённом комментарии я вам напишу количество продуктов для одной порции, а там уже ориентируйтесь по количеству рыбы.

В маленькую кастрюльку или ковш кладу кетчуп, вливаю растительное масло, добавляю сахарный песок, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Хорошо все перемешиваю и ставлю на плиту. Соль и сахар должны раствориться, смесь закипеть.

Как только все растворилось и хорошо кипит, вливаю уксус. Буквально несколько секунд и всё опять начинает закипать. В этот момент выключаем плиту и даём маринаду остыть до комнатной температуры. Это важно!

Лук режу тонкими полукольцами. У меня одна большая луковица, но, если вы любители лука, то смело кладите его побольше) В этом маринаде он будет потрясающим.

Теперь берем посуду подходящего размера. Для этого блюда лучше брать эмалированную посуду или стеклянную банку. Нежелательно брать пластиковый контейнер, так как он с большим трудом будет отмываться и цвет все-таки у него поменяется) Я обычно использую эмалированный лоток для холодца.

На дно посуды выкладываем половину лука. Затем перекладываем рыбу, а сверху остатки лука.

Заливаем всё остывшим маринадом. Маринад должен полностью покрывать рыбу, поэтому я и готовила 1,5 порции, так как знаю, сколько мне надо для этого количества рыбы и контейнера.

Закрываем крышкой и ставим на сутки в холодильник. Через сутки получаем обалденную рыбку.

Пошаговый процесс приготовления скумбрии в маринаде в фотографиях:

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Как же это вкусно! Хоть с горячей картошечкой, хоть просто с хлебушком)