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Показываю как готовлю "особенный" маринад для рыбы: селедка в нем получается бесподобной, а скумбрия - еще лучше!
Сегодня готовлю скумбрию в очень интересном маринаде. Если вы любители рыбки пряного посола, то этот маринад не оставит вас равнодушным. Лук, кстати, в этом маринаде тоже получается вкуснейшим. Поэтому, если вы неравнодушны к луку, то кладите его побольше)
СПИСОК ПРОДУКТОВ:
скумбрия свежемороженая - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт. или больше
ДЛЯ МАРИНАДА (1 порция):
кетчуп или томатная паста (пасту надо немного развести водой) - 4 ст. л
масло растительное - 120 мл
сахарный песок - 2 ст. л
соль - 1 ст. л
кориандр горошком - 1 ч. л
перец черный горошком (или смесь перцев) - 1 ч. л
перец душистый - 4 - 6 шт.
лавровый лист - 2 - 3 шт.
уксус 9% - 50 мл
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Как же это вкусно! Хоть с горячей картошечкой, хоть просто с хлебушком)
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|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из рыбы и морепродуктов
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