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Салат "Гороховое поле" - любимый салат моего мужа. Без мяса и рыбы, но вкуснотища необыкновенная!
Однажды я нашла рецепт салат - "Гороховое поле" и просто влюбилась в него! Не смотря на то, что данный салат готовится без использования мяса и рыбы, он получается очень-очень вкусным и сытным! Мой супруг просто обожает такой салат и каждый раз просит приготовить его снова.
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Приятного аппетита, дорогие читатели!😊 Салат "Гороховое поле" готов. Я буду рада, если в комментариях вы поделитесь своими рецептами приготовления салатов на основе овощей.
Желаю вам вкусных кулинарных экспериментов и отличного настроения!
|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
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