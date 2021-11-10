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Салат "Гороховое поле" - любимый салат моего мужа. Без мяса и рыбы, но вкуснотища необыкновенная!

Среда, 10 Ноября 2021 г. 08:28 + в цитатник

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Однажды я нашла рецепт салат - "Гороховое поле" и просто влюбилась в него! Не смотря на то, что данный салат готовится без использования мяса и рыбы, он получается очень-очень вкусным и сытным! Мой супруг просто обожает такой салат и каждый раз просит приготовить его снова.

Ингредиенты для приготовления такого салатика можно найти практически на каждой кухне. Салат получается бюджетным, но не смотря на это, его вкус достоин любого праздничного стола. Давайте скорее начнем готовить!
 
Ингредиенты:
 
Зеленый горошек - 2 банки
Морковь вареная - 2-3 шт
Картофель вареный - 2-3 шт
Огурцы соленые - 3-4 шт
Шампиньоны - 350 г
Сыр твердый - 150
Сливочное масло - 30 г
Укроп
Майонез
Соль по вкусу  
Переходим к приготовлению:😉
 
1.Обжариваю шампиньоны на растительном масле до готовности. Грибы солю по вкусу. (Можно использовать любые грибы, если у вас дома есть собственные запасы). Ставлю на тарелку разъемное кольцо и собираю салат слоями. Первым слоем выкладываю остывшие обжаренные грибы.
 
2.Слой шампиньонов посыпаю измельченной зеленью укропа. Смазываю слой майонезом. Майонез перекладываю в пакет и делаю в нем небольшое отверстие. Так его удобно наносить на слои.
 
3.Следующим слоем выкладываю в салат соленые огурцы, порезанные мелкой соломкой. Огурцы тоже смазываю майонезом.
 
4.Далее в салат отправляется отварной картофель, натертый на мелкой терке. Слой картофеля я солю по вкусу. (Я всегда натираю овощи в салаты на мелкой терке, потому что так они, на мой взгляд, получаются вкуснее). Картофель тоже смазываю майонезом.
 
5.Далее выкладываю слой отварной моркови. Равномерно распределяю его вилкой по всей поверхности салата.
 
6.Далее посыпаю салат натертым на мелкой терке твердым сыром.
 
7.Сыр смазываю майонезом и далее высыпаю на салат пару баночек консервированного горошка. 
 
8.Распределяю горошек вилкой и убираю салат в холодильник для пропитки на 1-2 часа. Затем достаю салат и аккуратно снимаю с него разъемное кольцо.
 
Пошаговый фоторецепт приготовления салата Гороховое поле:

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Приятного аппетита, дорогие читатели!😊 Салат "Гороховое поле" готов. Я буду рада, если в комментариях вы поделитесь своими рецептами приготовления салатов на основе овощей.

Желаю вам вкусных кулинарных экспериментов и отличного настроения!

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
Метки:  

Процитировано 34 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 10 Ноября 2021 г. 09:41 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 10 Ноября 2021 г. 13:45 (ссылка)
Удачной среды!Счастливых осенних дней!
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