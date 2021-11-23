Представляю вашему вниманию очень вкусный салат. Наша семья от него в полном восторге! Моя мама, когда попробовала салат "Испанская любовь", сразу записала рецепт в свою кулинарную книгу. Теперь это ее любимый салат.

Мы часто готовим такой салат на праздники. "Испанская любовь" готовится из продуктов, которые отлично сочетаются между собой. Я бы даже подумать не могла, что такое сочетание ингредиентов может быть столь удачным.

Ингредиенты:

Копченая грудка - 300 г

Сыр твёрдый - 130 г

Лук репчатый - 1 шт

Изюм светлый - 110 г

Орехи грецкие - 110 г

Апельсин - 2 шт

Морковь сырая - 1 шт

Майонез

Соль, сахар - щепотка

Уксус 9% - 1 ст.л.

Переходим к приготовлению:😉

1.Нарезаю филе копченой куриной грудки мелким кубиком и выкладываю ее на большое плоское блюдо. Наношу сеточку из майонеза, используя обычный пакет. Затем мариную лук воде с уксусом 15 минут, откидываю его на дуршлаг и выкладываю на грудку.

2.Следом выкладываю изюм. Его я промываю в теплой воде и обсушиваю на бумажном полотенце. Снова наношу майонез.

3.Добавляю сырую морковь, натертую на мелкой терке. Равномерно распределяю ее по всей поверхности.

4.На морковь снова наношу сеточку из майонеза и выкладываю слой твердого сыра, натертого на мелкой терке.

5.Далее выкладываю слой грецких орехов. Орехи я измельчила ножом. Размер кусочков определяйте по своему вкусу.

6.Снова наношу майонезную сеточку и завершающим слоем выкладываю на салат слой свежих апельсинов, порезанных мелким кубиком. Апельсины я предварительно немного отжимаю от лишнего сока.

Пошаговый фото-процесс приготовления салата Испанская любовь:

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Салат готов. Приятного аппетита, дорогие читатели! Я бы никогда не подумала, что все эти продукты в тендеме будут настолько замечательно "дружить" в одной тарелке. Рекомендую попробовать такой салатик и затем оставить свое мнение в комментариях.