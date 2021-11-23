"АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) До...Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! - (0)
Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! ...Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек - (0)
Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек ...ЛЕТНИЙ АЖУРНЫЙ ЖАКЕТ ИЗ ХЛОПКА "ЛОТОС" - (1)
Летний ажурный жакет из хлопка "ЛОТОС" - вяжем спицами красивую модель ...Кабачки, как грибочки. Гениальный рецепт! - (0)
Кабачки, как грибочки. Гениальный рецепт! Берём : 3 кг кабачков, ...
|
Салат "Испанская любовь" - любимый салат моей мамы (делюсь рецептом)
Представляю вашему вниманию очень вкусный салат. Наша семья от него в полном восторге! Моя мама, когда попробовала салат "Испанская любовь", сразу записала рецепт в свою кулинарную книгу. Теперь это ее любимый салат.
Ингредиенты:
Копченая грудка - 300 г
Сыр твёрдый - 130 г
Лук репчатый - 1 шт
Изюм светлый - 110 г
Орехи грецкие - 110 г
Апельсин - 2 шт
Морковь сырая - 1 шт
Майонез
Соль, сахар - щепотка
Уксус 9% - 1 ст.л.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Салат готов. Приятного аппетита, дорогие читатели! Я бы никогда не подумала, что все эти продукты в тендеме будут настолько замечательно "дружить" в одной тарелке. Рекомендую попробовать такой салатик и затем оставить свое мнение в комментариях.
|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]