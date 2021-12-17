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Вкусное, красивое и недорогое горячее на праздничный стол или просто на ужин (с гарниром).

Пятница, 17 Декабря 2021 г. 08:21 + в цитатник

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Причём готовить это блюдо можно как отдельными порциями, так и одним целым, можно сказать, пирогом, а затем разрезать его на небольшие части.

Но мне больше нравится делать порционно - получается очень красиво.
 
Я сегодня буду готовить из свинины, но можно использовать и курицу как более бюджетный вариант. 
 
Вместо маринованного огурца можно брать маринованные кабачок или баклажан, в общем, что-то с кислинкой. Из этого количество продуктов получается 14 - 15 хороших больших порций. 
 
ПРОДУКТЫ:
 
1,0 - 1,1 кг свиного карбоната (куриное бедро без кости)
 
700 - 800 гр картофеля (6 - 7 шт)
 
200 гр лука (2 шт)
 
200 гр маринованного огурца (3 шт)
 
МАРИНАД для МЯСА:
 
60 гр майонеза или сливок (2 ст ложки)
 
1 ч ложка без верха соли
 
1 ч ложка гранулированного чеснока
 
0,5 ч ложки смеси перцев
 
120 гр соуса терияки ИЛИ
 
100 гр соевого соуса + 1 ч ложка мёда + 1 ст ложка сока лимона
 
ЗАЛИВКА для КАРТОФЕЛЯ:
 
2 ст ложки сливок (20 - 25 %)
 
2 ст ложки мягкого плавленого сыра
 
1 яйцо
 
1 ч ложка соли
 
1 ч ложка красной паприки
 
100 гр тёртого твёрдого сыра
 
Итак начнём. 
 
Я взяла карбонад и порезала его на порционные куски. Слегка отбила каждый кусок с одной стороны.
 
Теперь сделаем маринад для мяса. Для маринада я использую соус терияки, он сейчас продаётся в любом супермаркете. Но этот соус можно заменить на соевый соус с добавлением меда и сока лимона (пропорции я даю в рецепте ниже)
 
Смешиваем все ингредиенты марина да для мяса, выливаем этот маринад в отбивные, и хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусок мяса хорошо обмазался этим маринадом.
 
Делаем "шубку" для котлет.
 
Лук мелко режем.
 
Маринованные огурцы также мелко режем и отжимаем лишнюю жидкость.
 
Смешиваем лук и огурцы.
 
Теперь трём картофель на корейской тёрке. Стараемся тереть так, чтобы кусочки были короткие. Чтобы картофель быстрее приготовился в духовке, я его предварительно заливаю крутым кипятком. Оставляю так на 10-15 минут, чтобы картофель слегка приготовился. Его даже лучше довести до кипения, а затем слить воду.
 
Смешиваем все ингредиенты для заливки в картофель. Это заливка сделает наш картофель с интересным сливочным вкусом.
 
Ну и теперь собираем отбивные котлеты.
 
Противень можно и не застилать ничем, а просто смазать его растительным маслом.
 
Я решила готовить порционно, отдельно каждую котлету, и у меня
 
поместилось на противень 9 больших котлет. Но размер порции вы выбирайте сами. 
 
Выкладываем на каждую котлету по столовой ложке смеси из лука и маринованного огурца.
 
Всё это накрываем двумя - тремя столовыми ложками тёртого картофеля.
 
Тертый сыр я буду добавлять позже, поэтому сейчас отправляем противень в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия на средний уровень. Я включаю оба тэна без конвекции. Так готовим котлеты в течение получаса. Затем слегка посыпаем котлеты тертым сыром и готовим еще 20 - 25 минут.
 
Пошаговое приготовление в фотографиях:

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И вот такая красота у нас получилась.

Нежное мясо, пропитанное вкусным маринадом, лёгкая кислинка и сочность овощей, сливочный картофель, сырная шубка - это бесподобно вкусно.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
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Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 17 Декабря 2021 г. 15:58 (ссылка)
Замечательный пост! Благодарю! Приятного зимнего денёчка! Хороших выходных!
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Планета_7   обратиться по имени Суббота, 18 Декабря 2021 г. 18:35 (ссылка)
Спасибо.
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