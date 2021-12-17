Причём готовить это блюдо можно как отдельными порциями, так и одним целым, можно сказать, пирогом, а затем разрезать его на небольшие части.
Но мне больше нравится делать порционно - получается очень красиво.
Я сегодня буду готовить из свинины, но можно использовать и курицу как более бюджетный вариант.
Вместо маринованного огурца можно брать маринованные кабачок или баклажан, в общем, что-то с кислинкой. Из этого количество продуктов получается 14 - 15 хороших больших порций.
ПРОДУКТЫ:
1,0 - 1,1 кг свиного карбоната (куриное бедро без кости)
700 - 800 гр картофеля (6 - 7 шт)
200 гр лука (2 шт)
200 гр маринованного огурца (3 шт)
МАРИНАД для МЯСА:
60 гр майонеза или сливок (2 ст ложки)
1 ч ложка без верха соли
1 ч ложка гранулированного чеснока
0,5 ч ложки смеси перцев
120 гр соуса терияки ИЛИ
100 гр соевого соуса + 1 ч ложка мёда + 1 ст ложка сока лимона
ЗАЛИВКА для КАРТОФЕЛЯ:
2 ст ложки сливок (20 - 25 %)
2 ст ложки мягкого плавленого сыра
1 яйцо
1 ч ложка соли
1 ч ложка красной паприки
100 гр тёртого твёрдого сыра
Итак начнём.
Я взяла карбонад и порезала его на порционные куски. Слегка отбила каждый кусок с одной стороны.
Теперь сделаем маринад для мяса. Для маринада я использую соус терияки, он сейчас продаётся в любом супермаркете. Но этот соус можно заменить на соевый соус с добавлением меда и сока лимона (пропорции я даю в рецепте ниже)
Смешиваем все ингредиенты марина да для мяса, выливаем этот маринад в отбивные, и хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусок мяса хорошо обмазался этим маринадом.
Делаем "шубку" для котлет.
Лук мелко режем.
Маринованные огурцы также мелко режем и отжимаем лишнюю жидкость.
Смешиваем лук и огурцы.
Теперь трём картофель на корейской тёрке. Стараемся тереть так, чтобы кусочки были короткие. Чтобы картофель быстрее приготовился в духовке, я его предварительно заливаю крутым кипятком. Оставляю так на 10-15 минут, чтобы картофель слегка приготовился. Его даже лучше довести до кипения, а затем слить воду.
Смешиваем все ингредиенты для заливки в картофель. Это заливка сделает наш картофель с интересным сливочным вкусом.
Ну и теперь собираем отбивные котлеты.
Противень можно и не застилать ничем, а просто смазать его растительным маслом.
Я решила готовить порционно, отдельно каждую котлету, и у меня
поместилось на противень 9 больших котлет. Но размер порции вы выбирайте сами.
Выкладываем на каждую котлету по столовой ложке смеси из лука и маринованного огурца.
Всё это накрываем двумя - тремя столовыми ложками тёртого картофеля.
Тертый сыр я буду добавлять позже, поэтому сейчас отправляем противень в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия на средний уровень. Я включаю оба тэна без конвекции. Так готовим котлеты в течение получаса. Затем слегка посыпаем котлеты тертым сыром и готовим еще 20 - 25 минут.
Пошаговое приготовление в фотографиях:
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И вот такая красота у нас получилась.
Нежное мясо, пропитанное вкусным маринадом, лёгкая кислинка и сочность овощей, сливочный картофель, сырная шубка - это бесподобно вкусно.