Причём готовить это блюдо можно как отдельными порциями, так и одним целым, можно сказать, пирогом, а затем разрезать его на небольшие части.

Но мне больше нравится делать порционно - получается очень красиво.

Я сегодня буду готовить из свинины, но можно использовать и курицу как более бюджетный вариант.

Вместо маринованного огурца можно брать маринованные кабачок или баклажан, в общем, что-то с кислинкой. Из этого количество продуктов получается 14 - 15 хороших больших порций.

ПРОДУКТЫ: 1,0 - 1,1 кг свиного карбоната (куриное бедро без кости) 700 - 800 гр картофеля (6 - 7 шт) 200 гр лука (2 шт) 200 гр маринованного огурца (3 шт) МАРИНАД для МЯСА: 60 гр майонеза или сливок (2 ст ложки) 1 ч ложка без верха соли 1 ч ложка гранулированного чеснока 0,5 ч ложки смеси перцев 120 гр соуса терияки ИЛИ 100 гр соевого соуса + 1 ч ложка мёда + 1 ст ложка сока лимона ЗАЛИВКА для КАРТОФЕЛЯ: 2 ст ложки сливок (20 - 25 %) 2 ст ложки мягкого плавленого сыра 1 яйцо 1 ч ложка соли 1 ч ложка красной паприки 100 гр тёртого твёрдого сыра

Итак начнём.

Я взяла карбонад и порезала его на порционные куски. Слегка отбила каждый кусок с одной стороны.

Теперь сделаем маринад для мяса. Для маринада я использую соус терияки, он сейчас продаётся в любом супермаркете. Но этот соус можно заменить на соевый соус с добавлением меда и сока лимона (пропорции я даю в рецепте ниже)

Смешиваем все ингредиенты марина да для мяса, выливаем этот маринад в отбивные, и хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусок мяса хорошо обмазался этим маринадом.

Делаем "шубку" для котлет.

Лук мелко режем.

Маринованные огурцы также мелко режем и отжимаем лишнюю жидкость.

Смешиваем лук и огурцы.

Теперь трём картофель на корейской тёрке. Стараемся тереть так, чтобы кусочки были короткие. Чтобы картофель быстрее приготовился в духовке, я его предварительно заливаю крутым кипятком. Оставляю так на 10-15 минут, чтобы картофель слегка приготовился. Его даже лучше довести до кипения, а затем слить воду.

Смешиваем все ингредиенты для заливки в картофель. Это заливка сделает наш картофель с интересным сливочным вкусом.

Ну и теперь собираем отбивные котлеты.

Противень можно и не застилать ничем, а просто смазать его растительным маслом.

Я решила готовить порционно, отдельно каждую котлету, и у меня

поместилось на противень 9 больших котлет. Но размер порции вы выбирайте сами.

Выкладываем на каждую котлету по столовой ложке смеси из лука и маринованного огурца.

Всё это накрываем двумя - тремя столовыми ложками тёртого картофеля.

Тертый сыр я буду добавлять позже, поэтому сейчас отправляем противень в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия на средний уровень. Я включаю оба тэна без конвекции. Так готовим котлеты в течение получаса. Затем слегка посыпаем котлеты тертым сыром и готовим еще 20 - 25 минут.