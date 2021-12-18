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Зимний десерт с апельсином и 6-ю мандаринами, который готовлю на каждый Новый год

Суббота, 18 Декабря 2021 г. 08:22 + в цитатник

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Радует, что для приготовления этого десерта, не нужны молочные продукты , все ингредиенты найдутся у вас в холодильнике. А приготовление займёт в общей сложности 30 минут. И даже миксер не понадобится.

Ароматная, воздушная, в меру сладкая выпечка с легкой кислинкой, которую сможет приготовить любой. У меня этот десерт готовят дети, а я лишь слежу за духовкой, в качестве безопасности. Раньше не готовила выпечку с мандаринами, так как считала, что они могут горчить. Но сколько раз я не пекла такие «кексики», ещё ни разу не почувствовала горечь мандаринов. 
 
 
Что из продуктов понадобится: 
 
Апельсин – цедра и 30 мл сока 
Мандарины – 6 шт 
Сахар – 100 г 
Мука – 150 г 
Разрыхлитель – 1 чл 
Растительное масло – 100 мл 
Яйца – 2 шт 
 
Как готовить: 
 
Приготовим тесто, оно отличается от обычного теста для кексов: в нём нет молочных продуктов, но от этого они не становятся хуже, мне нравится именно такой вариант. Выпечка долгое время остаётся мягкой и воздушной
 
С апельсина снимите цедру, смешайте с сахаром и добавьте два яйца, взбейте ручным венчиком
 
Теперь влейте сок апельсина, растительное масло (без запаха), хорошо перемешайте венчиком, всыпьте муку и разрыхлитель.
 
Мандарины очистите от кожуры, при делании удалите все белые ниточки. Мандарины нужны небольшого размера и без косточек с тонкой шкуркой.
 
Разрежьте мандарины пополам как показано на фото. 
 
Для выпечки я буду использовать бумажные формочки для кексов и форму, но если у вас есть силиконовые формы будет ещё лучше. 
 
В каждую формочку на дно всыпаем по половинке чайной ложки сахара и кладём мандаринку срезом вниз 
 
А теперь выкладываем поверх мандаринов по 2 столовых ложки теста. 
 
Из данного количества продуктов у меня получается ровно 12 «кексиков»
 
Выпекайте при 180 ° С до готовности, примерно 20-25 минут

Фоторецепт приготовления десерта из мандаринов:

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Дайте кексам остыть, а затем извлеките из формочки и посыпьте сухарной пудрой. Вот такой вкусный, праздничный десерт у нас получился. Рекомендую приготовить к новогоднему столу

Как можете заметить, мандарины не пригорели, а кексы получились воздушные, пропитанные соком мандарина.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
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