Радует, что для приготовления этого десерта, не нужны молочные продукты , все ингредиенты найдутся у вас в холодильнике. А приготовление займёт в общей сложности 30 минут. И даже миксер не понадобится.

Ароматная, воздушная, в меру сладкая выпечка с легкой кислинкой, которую сможет приготовить любой. У меня этот десерт готовят дети, а я лишь слежу за духовкой, в качестве безопасности. Раньше не готовила выпечку с мандаринами, так как считала, что они могут горчить. Но сколько раз я не пекла такие «кексики», ещё ни разу не почувствовала горечь мандаринов.

Что из продуктов понадобится:

Апельсин – цедра и 30 мл сока

Мандарины – 6 шт

Сахар – 100 г

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 чл

Растительное масло – 100 мл

Яйца – 2 шт

Как готовить:

Приготовим тесто, оно отличается от обычного теста для кексов: в нём нет молочных продуктов, но от этого они не становятся хуже, мне нравится именно такой вариант. Выпечка долгое время остаётся мягкой и воздушной

С апельсина снимите цедру, смешайте с сахаром и добавьте два яйца, взбейте ручным венчиком

Теперь влейте сок апельсина, растительное масло (без запаха), хорошо перемешайте венчиком, всыпьте муку и разрыхлитель.

Мандарины очистите от кожуры, при делании удалите все белые ниточки. Мандарины нужны небольшого размера и без косточек с тонкой шкуркой.

Разрежьте мандарины пополам как показано на фото.

Для выпечки я буду использовать бумажные формочки для кексов и форму, но если у вас есть силиконовые формы будет ещё лучше.

В каждую формочку на дно всыпаем по половинке чайной ложки сахара и кладём мандаринку срезом вниз

А теперь выкладываем поверх мандаринов по 2 столовых ложки теста.

Из данного количества продуктов у меня получается ровно 12 «кексиков»

Выпекайте при 180 ° С до готовности, примерно 20-25 минут

Фоторецепт приготовления десерта из мандаринов:

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Дайте кексам остыть, а затем извлеките из формочки и посыпьте сухарной пудрой. Вот такой вкусный, праздничный десерт у нас получился. Рекомендую приготовить к новогоднему столу

Как можете заметить, мандарины не пригорели, а кексы получились воздушные, пропитанные соком мандарина.