Коран и его перевод на русский язык бесплатно Тяжело встретить человека, неважно как...Что из себя представляет Doodle-видео и для чего оно нужно - (0)
Что из себя представляет Doodle-видео и для чего оно нужно Дудл-видео – это а..."АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) - (0)
"АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) До...Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! - (0)
Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! ...Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек - (0)
Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек ...
|
Зимний десерт с апельсином и 6-ю мандаринами, который готовлю на каждый Новый год
Радует, что для приготовления этого десерта, не нужны молочные продукты , все ингредиенты найдутся у вас в холодильнике. А приготовление займёт в общей сложности 30 минут. И даже миксер не понадобится.
Фоторецепт приготовления десерта из мандаринов:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Дайте кексам остыть, а затем извлеките из формочки и посыпьте сухарной пудрой. Вот такой вкусный, праздничный десерт у нас получился. Рекомендую приготовить к новогоднему столу
Как можете заметить, мандарины не пригорели, а кексы получились воздушные, пропитанные соком мандарина.
|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]