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Этот рулет такой вкусный, что хочется его есть каждый день. Готовлю сразу много, чтобы хватило на неделю.

Среда, 22 Декабря 2021 г. 08:20 + в цитатник

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Очень вкусный и быстрый рулет получается. Фарш, конечно, можно взять любой, но фаршем из бедра индейки мне нравится больше всего. Всем рекомендую попробовать этот рецепт.

Рецепт действительно просто идеальный! Рулет получается всегда очень вкусный. Да и приготовить его очень просто!
 
Рецепт:
 
Лук - 2 шт.
Растительное масло - для жарки
Шампиньоны - 400 г
Фарш - 400 г
Яйцо - 1 шт.
Зеленый лук - 20 г
Соль, перец - по вкусу
Лаваш - 200 г
Сыр - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Сметана - 1 ст.л.
 
 
Давайте готовить!
 
Лук нарезаем мелко кубиком и обжариваем на сковороде до прозрачного состояния.
 
 
Шампиньоны мелко нарезаем, добавляем к луку на сковородку и жарим до испарения влаги. 
 
 
По вкусу добавляем соль и черный перец.
 
 
В миску высыпаем фарш (у меня из бедер индейки), добавляем яйцо, соль, перец и перемешиваем.
 
 
Немного нарезаем зеленого лука и добавляем в фарш, и еще раз перемешиваем.
 
 
Лист лаваша разрезаем на две части.
 
 
Сыр натираем на крупной терке.
 
 
Посыпаем первый лист лаваша сыром и накрываем вторым листом.
 
 
На второй лист выкладываем равномерно фарш.
 
 
Сверху жаренные грибы с луком.
 
 
Плотно сворачиваем лаваш в рулет.
 
 
В миску разбиваем яйцо, добавляем сметану и перемешиваем.
 
 
Перекладываем рулет на бумагу для выпечки на противень. Смазываем и отправляем в духовку на 40-45 минут при 180 градусов.

 

Фоторецепт приготовления вкусного рулета из лаваша с фаршем:

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Рулет готов. Нарезаем и едим! Он получается невероятно нежным и очень, очень вкусным.

Такой рулет можно приготовить не только на ужин, но и подать на праздничный стол.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
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Планета_7   обратиться по имени Пятница, 24 Декабря 2021 г. 16:10 (ссылка)
Спасибо!
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