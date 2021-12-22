Коран и его перевод на русский язык бесплатно Тяжело встретить человека, неважно как...Что из себя представляет Doodle-видео и для чего оно нужно - (0)
Что из себя представляет Doodle-видео и для чего оно нужно Дудл-видео – это а..."АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) - (0)
"АСТРАХАНСКАЯ" ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ (закрыла 20 банок, но этого оказалось мало) До...Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! - (0)
Делаем необычное панно для украшения дома, дачи или квартиры. Всем на зависть, себе на радость! ...Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек - (0)
Стерилизую банки холодным способом без кипятка + рецепт бочковых огурцов без заморочек ...
|
Этот рулет такой вкусный, что хочется его есть каждый день. Готовлю сразу много, чтобы хватило на неделю.
Очень вкусный и быстрый рулет получается. Фарш, конечно, можно взять любой, но фаршем из бедра индейки мне нравится больше всего. Всем рекомендую попробовать этот рецепт.
Фоторецепт приготовления вкусного рулета из лаваша с фаршем:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Рулет готов. Нарезаем и едим! Он получается невероятно нежным и очень, очень вкусным.
Такой рулет можно приготовить не только на ужин, но и подать на праздничный стол.
|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]