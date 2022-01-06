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Знаменитый жареный пирог, сводящий мир с ума - новый трендовый рецепт с ютуба
Сразу же хочу заметить, что этот пирог готовится на сковороде, так что если у вас нет духовки, обратите на него особенное внимание. Рецепт покорил меня простотой приготовления очень вкусной выпечки! Для начинки использовать нужно яблоки, но если душа пожелает – можно поэкспериментировать!
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|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
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