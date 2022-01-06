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Знаменитый жареный пирог, сводящий мир с ума - новый трендовый рецепт с ютуба

Четверг, 06 Января 2022 г. 08:42 + в цитатник

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Сразу же хочу заметить, что этот пирог готовится на сковороде, так что если у вас нет духовки, обратите на него особенное внимание. Рецепт покорил меня простотой приготовления очень вкусной выпечки! Для начинки использовать нужно яблоки, но если душа пожелает – можно поэкспериментировать!

Какая начинка для пирогов нравится вам больше? Делитесь своими предпочтениями в комментариях под статьей!
 
Если будете готовить домашний пирог по этому рецепту в первый раз, все же рекомендую придерживаться в точности указанного алгоритма и соблюдать пропорции продуктов в списке. Набьете руку, вкусите сам процесс приготовления и поймете его – тогда можно будет смело подключить фантазию!
 
Список продуктов:
 
· 2 шт. больших яблока;
· 30 г. сливочного масла;
· 60 г. сахар;
· 1 яйцо;
· 30 мл растительного масла; (например, подсолнечного)
· 150 г. натуральный йогурт;
· 140 г. мука;
· 8 г. разрыхлитель.
 
Процесс приготовления:
 
1. Смешать 1 куриное яйцо с 30 граммами сахара.
 
2. Взбить венчиком.
 
3. Вливать растительное масло и натуральный йогурт.
 
4. Просеять муку и смешать с разрыхлителем. Смешать их с другими продуктами в миске.
 
5. Тесто оставить на столе при комнатной температуре.
 
6. Для начинки очистить яблоки от кожуры.
 
7. Вырезать сердцевину с косточками.
 
8. Нарезать яблоки на дольки.
 
9. Разогреть сковороду на умеренном огне.
 
10. Выложить на нее сливочное масло и всыпать сахар. 
 
Растопить продукты.
 
11. Выложить к сахарно-масляной смеси яблоки и тушить 5-7 минут на умеренном огне, перемешивая.
 
12. Сверху яблок вылить тесто.
 
Равномерно распределить.
 
13. Продолжить готовить под крышкой 5-7 минут на умеренном огне.
 
14. Перевернуть пирог на вторую сторону и продолжить готовить еще 5 минут.
 
Смазывайте маслом дно сковороды, когда будете переворачивать выпечку!
 
Фоторецепт  приготовления трендового пирога:


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Тесто подрумянится и приобретет аппетитный вид. Подавать пирог можно сразу же, сняв со сковородки. Он будет очень вкусным, тесто отлично дополняет сладкая яблочная верхушка, которая получается особо нежной и приятной!
 
Рецепт – простой, но по вкусу выпечка мне даже чем-то напомнила яблочный панкейк, который я ела в одном из турецких кафе. Нужно всего полчаса, чтобы попробовать этот пирог лично! 
 
И я уверена, что каждый, кто использует этот рецепт – получит неимоверное удовольствие от вкуса домашней выпечки! Только готовьте ее с любовью!
 
Чтобы придать пирогу еще больше аромата, добавляйте в состав теста ванильный сахар, а яблоки притрусите корицей – буквально до 10 грамм.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
Метки:  

Процитировано 36 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Пятница, 07 Января 2022 г. 11:20 (ссылка)
С рождеством, милая. Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!
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Эмка09   обратиться по имени Пятница, 07 Января 2022 г. 13:02 (ссылка)
Наверное это похоже на блинчик с яблоком. Так может сделать блины и начинить их яблоками.
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Alena_Maslennikova   обратиться по имени Пятница, 07 Января 2022 г. 14:31 (ссылка)
Спасибо!
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