Сразу же хочу заметить, что этот пирог готовится на сковороде, так что если у вас нет духовки, обратите на него особенное внимание. Рецепт покорил меня простотой приготовления очень вкусной выпечки! Для начинки использовать нужно яблоки, но если душа пожелает – можно поэкспериментировать!

Какая начинка для пирогов нравится вам больше? Делитесь своими предпочтениями в комментариях под статьей!

Если будете готовить домашний пирог по этому рецепту в первый раз, все же рекомендую придерживаться в точности указанного алгоритма и соблюдать пропорции продуктов в списке. Набьете руку, вкусите сам процесс приготовления и поймете его – тогда можно будет смело подключить фантазию!

Список продуктов: · 2 шт. больших яблока; · 30 г. сливочного масла; · 60 г. сахар; · 1 яйцо; · 30 мл растительного масла; (например, подсолнечного) · 150 г. натуральный йогурт; · 140 г. мука; · 8 г. разрыхлитель.

Процесс приготовления:

1. Смешать 1 куриное яйцо с 30 граммами сахара.

2. Взбить венчиком.

3. Вливать растительное масло и натуральный йогурт.

4. Просеять муку и смешать с разрыхлителем. Смешать их с другими продуктами в миске.

5. Тесто оставить на столе при комнатной температуре.

6. Для начинки очистить яблоки от кожуры.

7. Вырезать сердцевину с косточками.

8. Нарезать яблоки на дольки.

9. Разогреть сковороду на умеренном огне.

10. Выложить на нее сливочное масло и всыпать сахар.

Растопить продукты.

11. Выложить к сахарно-масляной смеси яблоки и тушить 5-7 минут на умеренном огне, перемешивая.

12. Сверху яблок вылить тесто.

Равномерно распределить.

13. Продолжить готовить под крышкой 5-7 минут на умеренном огне.

14. Перевернуть пирог на вторую сторону и продолжить готовить еще 5 минут.

Смазывайте маслом дно сковороды, когда будете переворачивать выпечку!

Фоторецепт приготовления трендового пирога:



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Тесто подрумянится и приобретет аппетитный вид. Подавать пирог можно сразу же, сняв со сковородки. Он будет очень вкусным, тесто отлично дополняет сладкая яблочная верхушка, которая получается особо нежной и приятной!

Рецепт – простой, но по вкусу выпечка мне даже чем-то напомнила яблочный панкейк, который я ела в одном из турецких кафе. Нужно всего полчаса, чтобы попробовать этот пирог лично!

И я уверена, что каждый, кто использует этот рецепт – получит неимоверное удовольствие от вкуса домашней выпечки! Только готовьте ее с любовью!

Чтобы придать пирогу еще больше аромата, добавляйте в состав теста ванильный сахар, а яблоки притрусите корицей – буквально до 10 грамм.