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Вместо макарон по флотски научилась готовить спагетти с фаршем на сковороде без варки - быстро и очень вкусно

Воскресенье, 16 Января 2022 г. 08:15 + в цитатник

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Вкусное блюдо из простых продуктов в оригинальном исполнении. Спагетти окутываем мясным фаршем и тушим в сковороде, что смотрится очень интересно. Для более насыщенного вкуса и цвета используем овощи. Все ингредиенты тушатся в томатной заливке, полностью ею пропитываясь. Паста с мясом и овощами подается в качестве второго блюда на обед или ужин. Такая подача особенно нравится маленьким детям.
 
 
Ингредиенты:
 
Мясной фарш – 500 г.
Спагетти – 900 г.
Лук репчатый – 1 шт.
Перец сладкий – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Растительное масло – 1 ст.л.
Томатная паста – 2 ст.л.
Вода – 250 мл.
Сыр – 100 г.
Петрушка – 20 г.
Соль, черный перец – по вкусу
Паприка, розмарин – по вкусу
 
Приготовление:
 
В первую очередь подготовьте мясной фарш. Добавьте в фарш паприку, розмарин, черный перец и соль по вкусу, тщательно перемешайте, равномерно распределяя специи.
 
Сырые спагетти разделите на три равные части. Из мясного фарша сформируйте три одинаковых лепешки, в середину каждой уложите порцию спагетти. Лепешку из фарша плотно скрепите, чтобы спагетти остались внутри.
 
На плите разогрейте сковороду, влейте масло, опустите заготовки. Жарьте их на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны.
 
Тем временем подготовьте овощи. Лук, сладкий перец и помидоры, нарежьте кубиками одинакового размера. Зубочки чеснока меленько нарежьте.
 
Сначала в сковороду закиньте лук и чеснок, пассеруйте его до мягкости 2 минуты. Огонь убавьте до среднего.
 
После к луку добавьте нарезку перца и помидоров, овощи тушите совместно еще 3 минуты.
 
Томатную пасту разведите в воде, полученной смесью залейте содержимое сковороды, посолите. Спагетти должны быть полностью покрыты томатом. После кипения, огонь сделайте минимальным, сковороду накройте крышкой, тушите блюдо 20 минут.
 
Сыр натрите на терке, стружкой посыпьте мясные биточки.
 
Готовьте блюдо под крышкой еще 3-5 минут, чтобы сыр полностью расплавился, после присыпьте свежей зеленью, снимите с плиты.

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Готовое блюдо переложите в тарелку, подайте на стол.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Разные рецепты
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Процитировано 11 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Maziy   обратиться по имени Понедельник, 17 Января 2022 г. 16:45 (ссылка)
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ, очень замечательно!
Мы раньше только в сосиски их вставляли. Детям очень нравилось. Ну, а такое! С фаршем так и всем!
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