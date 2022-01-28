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Простейший пирог-десерт с творогом, который покорил всех - подавать можно как пирожные.
Всем привет! Постоянные мои читатели знают, что я любитель творожной выпечки. Я готовлю с творогом пироги, десерты, торты, лепешки, булочки и тд. Выпечку с творогом люблю как сладкую, так и соленую. Ну и как вы уже поняли сегодня я к вам с рецептом творожного пирога. Это не просто пирог, а настоящий творожный десерт, можно сказать пирожное. Простой рецепт пирога, но им можно угостить гостей и приготовить для семейного чаепития.
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|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
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