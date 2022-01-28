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Простейший пирог-десерт с творогом, который покорил всех - подавать можно как пирожные.

Пятница, 28 Января 2022 г. 08:06 + в цитатник

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Всем привет! Постоянные мои читатели знают, что я любитель творожной выпечки. Я готовлю с творогом пироги, десерты, торты, лепешки, булочки и тд. Выпечку с творогом люблю как сладкую, так и соленую. Ну и как вы уже поняли сегодня я к вам с рецептом творожного пирога. Это не просто пирог, а настоящий творожный десерт, можно сказать пирожное. Простой рецепт пирога, но им можно угостить гостей и приготовить для семейного чаепития.

 
Творожный пирог
 
Основа: 
 
Сахар - 100 г 
 
Масло сливоч. - 120 г (холодное) 
 
Какао - 50 г 
 
Мука - 140 г 
 
Творожный слой: 
 
Творог - 600 г 
 
Сахар - 90 г 
 
Кукуруз. Крахмал - 3 ст.л (с горкой) 
 
Яйца - 3 шт 
 
Сметана - 120 г
 
Готовим песочную шоколадную основу. Для этого нам просто нужно все смешать: 100 г сахара, 50 г какао, мука 140 г и натереть на терке 120 г холодного сливочного масла (можно просто мелко нарезать). Все перечисленное руками перетираем между собой в крошку, которая должна быть похожа на мокрый песок. Шоколадный слой готов.
 
Готовим нежный творожный слой. Для этого также все просто соединяем: 600 г творога, 90 г сахара, 3 ст.л кукурузного крахмала (можно картофельного или просто муку), 3 яйца и 120 г сметаны. Пробиваем все блендером до однородной массы. Творожный слой для пирога готов.
 
Осталось собрать пирог с творогом. Форму для запекания (у меня 19x27, круглую нужно 24 см) застилаем пергаментом. Шоколадную крошку делим на 2 части. Из одной части формируем основу, хорошо утрамбовываем по дну руками или ложкой.
 
По основе равномерно распределяем творожную массу. 
 
Творожный слой закрываем шоколадной крошкой, стараемся делать это равномерно. Ставим пирог запекаться в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.
 
Пошаговый фоторецепт приготовления творожного пирога:

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3.
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Даем готовому пирогу остыть, чтобы творожный слой стал более плотным. Можно нарезать и звать всех к столу.
 
Этот пирог с творогом получается очень нежным и вкусным, действительно как настоящее пирожное. Готовится пирог очень легко, очень рекомендую, особенно если вы любите выпечку с творогом.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Десерты, торты и сладкая выпечка
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 28 Января 2022 г. 08:20 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 28 Января 2022 г. 11:14 (ссылка)
Спасибо большое!
Замечательной пятницы! Пусть настрой будет на выходные!!!))
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Olga-56   обратиться по имени Суббота, 29 Января 2022 г. 06:40 (ссылка)
Благодарю!
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