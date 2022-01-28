Всем привет! Постоянные мои читатели знают, что я любитель творожной выпечки. Я готовлю с творогом пироги, десерты, торты, лепешки, булочки и тд. Выпечку с творогом люблю как сладкую, так и соленую. Ну и как вы уже поняли сегодня я к вам с рецептом творожного пирога. Это не просто пирог, а настоящий творожный десерт, можно сказать пирожное. Простой рецепт пирога, но им можно угостить гостей и приготовить для семейного чаепития.

Творожный пирог

Основа:

Сахар - 100 г

Масло сливоч. - 120 г (холодное)

Какао - 50 г

Мука - 140 г

Творожный слой:

Творог - 600 г

Сахар - 90 г

Кукуруз. Крахмал - 3 ст.л (с горкой)

Яйца - 3 шт

Сметана - 120 г

Готовим песочную шоколадную основу. Для этого нам просто нужно все смешать: 100 г сахара, 50 г какао, мука 140 г и натереть на терке 120 г холодного сливочного масла (можно просто мелко нарезать). Все перечисленное руками перетираем между собой в крошку, которая должна быть похожа на мокрый песок. Шоколадный слой готов.

Готовим нежный творожный слой. Для этого также все просто соединяем: 600 г творога, 90 г сахара, 3 ст.л кукурузного крахмала (можно картофельного или просто муку), 3 яйца и 120 г сметаны. Пробиваем все блендером до однородной массы. Творожный слой для пирога готов.

Осталось собрать пирог с творогом. Форму для запекания (у меня 19x27, круглую нужно 24 см) застилаем пергаментом. Шоколадную крошку делим на 2 части. Из одной части формируем основу, хорошо утрамбовываем по дну руками или ложкой.

По основе равномерно распределяем творожную массу.

Творожный слой закрываем шоколадной крошкой, стараемся делать это равномерно. Ставим пирог запекаться в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.

Пошаговый фоторецепт приготовления творожного пирога:

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Даем готовому пирогу остыть, чтобы творожный слой стал более плотным. Можно нарезать и звать всех к столу.

Этот пирог с творогом получается очень нежным и вкусным, действительно как настоящее пирожное. Готовится пирог очень легко, очень рекомендую, особенно если вы любите выпечку с творогом.

Приятного аппетита!