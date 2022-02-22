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Вкуснейший закусочный торт из обычной капусты (бюджетный и вкусный рецепт) без вреда для фигуры!

Вторник, 22 Февраля 2022 г. 08:07 + в цитатник

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Нашла новый способ, как из обычной капусты приготовить необычную закуску, которую и на праздничный стол можно подавать. Без раздумий добавила новый для себя рецепт в список лучших. Вкусно, сытно и полезно.

✅ Я уверена, Вы вкусно готовите блюда из капусты, но не надо забывать, что есть и начинающие хозяюшки, для которых рецепт будет актуален. Если Вы тоже так готовите, буду рада, что напомнила про рецепт.
 
 
Рецепт:
 
Капуста 250 г
Морковь 1 шт.
Яйца 2 шт.
Зелёный Лук
Мука (у меня кукурузная) 1 ст. л. и 1 ст. л. пшеничной
Сметана 1 ст. л. (в тесто)
Сметана 1 ст. л (в начинку)
Помидор 1 шт. 
Соль, перец (по вкусу)
 
Измельчаем капусту и добавляем морковь, солим и немного мнём руками, так она аккуратнее будет выглядеть в сковороде. Добавляю два яйца, у меня яйца не крупные, если яйца крупные, одного будет достаточно.
 
Репчатый лук не добавляю, вместо него кладу зелёный.
 
Добавляю одну столовую ложку сметаны, у меня 20 %.
 
Теперь муку, можно использовать только пшеничную, я сегодня взяла 1 ст. л. пшеничной и 1 ст. л. кукурузной, получилось тоже очень вкусно.
 
Перемешиваем и отправляем на сковороду, смазанную растительным маслом.
 
Придаём форму лепёшки.
 
Готовим на огне ниже среднего (я готовлю на режиме 2 из 12) примерно 12 минут.
 
Потом лепёшку переворачиваю при помощи тарелки и готовлю на другой стороне, ещё примерно столько же.
 
Готовую лепёшку перекладываем на тарелку.
 
В отдельной миске соединяем помидор, зелень, соль по вкусу и заправляем сметаной.
 
Промазываем лепёшку и делим её на 4 части.
 
Каждую часть складываем друг на друга.
 
Фоторецепт капустного торта пошагово:

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Вкусно как в холодном, так и тёплом виде, если останется на следующий день, то будет только вкуснее.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из овощей
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Красивые и праздничные блюда
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Диетические блюда
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 22 Февраля 2022 г. 08:36 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 22 Февраля 2022 г. 11:31 (ссылка)
Начни свой день с удовольствием!
Находя счастье в маленьких радостях, ты приобретёшь вкус к большой жизни ...
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АМАЛИЯ226   обратиться по имени Воскресенье, 27 Февраля 2022 г. 14:43 (ссылка)
Какой замечательный рецепт,.Благодарю!
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АМАЛИЯ226   обратиться по имени Воскресенье, 27 Февраля 2022 г. 14:53 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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