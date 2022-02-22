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Вкуснейший закусочный торт из обычной капусты (бюджетный и вкусный рецепт) без вреда для фигуры!
Нашла новый способ, как из обычной капусты приготовить необычную закуску, которую и на праздничный стол можно подавать. Без раздумий добавила новый для себя рецепт в список лучших. Вкусно, сытно и полезно.
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Вкусно как в холодном, так и тёплом виде, если останется на следующий день, то будет только вкуснее.
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