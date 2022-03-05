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Гости просто обожают этот салат из плавленых сырков!

Суббота, 05 Марта 2022 г. 08:46 + в цитатник

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Не знала, что получится так вкусно. Съели весь и захотели ещё! Сочетание всего в нём очень приятное на вкус, рекомендую! Новый салат из простых продуктов. Быстрый и вкусный салат за минуты на ужин или на праздничный стол. 🥰✨А готовится быстро и получается вкусно🥰
 
 
📕Для приготовления блюда потребуется:🥙
 
корейская морковь - 150 гр. 
огурцы (свежие) - 200 гр. 
сыр плавленый - 3 шт.(200 гр.) 
майонез - 6 ст.л. 
яйца - 4 шт. 
бекон - 150 гр. 
соль - щепотка 
зел. лук - для украшения 
 
👨🏻‍🍳Начинаем готовить...⤵️⤵️⤵️
 
Огурец - трем на крупной терке,кладем в сито,солим (сито в блюдце для того чтобы ушел сок). Бекон - нарезаем очень мелко.Плавленные сырки - трем на мелкой терке.Вареные яйца - делим на желтки и белки.Белки трем на крупной терке,желтки на мелкой.
 
Салатное кольцо, ставим в тарелку и собираем салат.1 слой - плавленые сырки,2 - корейская морковка,3 - майонез,4 - белки яиц,4 - огурцы (без жидкости),5 - майонез, 6 - бекон, 7 - майонез, 8 - желтки яиц.Украшаем
 
Фоторецепт приготовления салата:

 

2.
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Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Салаты
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 05 Марта 2022 г. 09:59 (ссылка)
Замечательного настроения, удачи и радостных событий!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 05 Марта 2022 г. 10:22 (ссылка)
Благодарю.
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