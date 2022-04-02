Хрустящее куриное филе в сырной панировке (заменит КФС и другой ресторанный фаст-фуд)

📖 Ингредиенты:

— Филе куриное — 1 шт.

— Яйцо — 1 шт.

— Сухари панировочные — 150 г.

— Пармезан тертый (или другой твердый сыр) — 200 г.

— Соль — по вкусу

— Перец — по вкусу

— Масло растительное — для жарки

🧑🏻‍🍳 Приготовление:

1. Куриное филе очистить от пленок, отрезать так называемую стрелку «маленькую часть», а большую разрезать вдоль на две части – так филе гарантировано прожарится.

2. В миску разбить яйцо и перемешать вилкой. Посолить, поперчить.

3. В отдельной миске смешать панировочные сухари и пармезан.

4. Окунуть каждое филе в яйцо. Затем — в сырно-хлебную панировку, стараясь прижать крошки к филе, чтобы корочка получилась более плотной.

5. Выложить филе на разогретую с маслом сковороду. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.