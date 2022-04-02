Хрустящее куриное филе в сырной панировке (заменит КФС и другой ресторанный фаст-фуд)

📖 Ингредиенты:
— Филе куриное — 1 шт.
— Яйцо — 1 шт.
— Сухари панировочные — 150 г.
— Пармезан тертый (или другой твердый сыр) — 200 г.
— Соль — по вкусу
— Перец — по вкусу
— Масло растительное — для жарки
🧑🏻🍳 Приготовление:
1. Куриное филе очистить от пленок, отрезать так называемую стрелку «маленькую часть», а большую разрезать вдоль на две части – так филе гарантировано прожарится.
2. В миску разбить яйцо и перемешать вилкой. Посолить, поперчить.
3. В отдельной миске смешать панировочные сухари и пармезан.
4. Окунуть каждое филе в яйцо. Затем — в сырно-хлебную панировку, стараясь прижать крошки к филе, чтобы корочка получилась более плотной.
5. Выложить филе на разогретую с маслом сковороду. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
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