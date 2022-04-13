Беру отварную курицу и готовлю вкуснейшую закуску из нее.

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У нас очень часто остается отварная курица из супа, которую никто не хочет есть. Я придумала, как значительно улучишь вкус пресного вареного куриного мяса. Теперь я часто готовлю закуску из вареной курицы, и даже дети едят ее с удовольствием.

Данное блюдо можно подать даже к праздничному столу. Из минимального количества ингредиентов получается очень сытная и питательная закуска. В таком виде пресное куриное мясо «улетает» со стола просто вмиг!В 
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Ингредиенты:

Куриные бёдра — 3 шт

Репчатый лук — 2 шт

Растительное масло

Соль — 1 ч.л.

Копченая паприка — 1 ч.л.

Сливочное масло — 100 г

Чёрный хлеб В 

Переходим к приготовлению:😉
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1. Куриные бедра отвариваю в течение часа и достаю из бульона. Остужаю их, а затем отделяю мясо от кожи и костей.В 
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2. Затем разбираю мясо на волокна.В 
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3. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю мелкопорезанный репчатый лук 2-3 минуты. Затем добавляю соль и копченую паприку. Обжариваю лук еще 5 минут на среднем огне.В 
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4. Затем выкладываю к луку куриное мясо и жарю ингредиенты, периодически помешивая, еще 5 — 7 минут.В 
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5. Пока курица еще горячая, я выкладываю ее в глубокую миску и добавляю сливочное масло. Измельчаю ингредиенты погружным блендером до однородного состояния.В 
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6. Получается масса похожая на паштет. Такой «паштет» из куриных бедрышек можно использовать даже в качестве начинки для пирожков. Это очень вкусно!
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Фоторецепт приготовления:

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Приятного аппетита, дорогие читатели!😊 Подсушиваю хлеб на сковороде в двух сторон и намазываю его куриным паштетом. Копченая паприка отлично дополняет вкус пресного мяса. Обжаренный лук и сливочное масло добавляет паштету дополнительной сочности. Это очень вкусно!

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