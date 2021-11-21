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Свекровь научила готовить это вкусное блюдо всего из двух продуктов - муж попросил приготовить его на новогодний стол...

Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 08:49 + в цитатник

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Очень простой рецепт вкусной закуски, которую и на праздничный стол можно подавать. Необычно! Это блюдо очень нравится моему мужу. Свекровь готовит такие "мясные пальчики" практически на все праздники. Теперь и я так делаю)) Но праздников обычно не жду - когда хочется порадовать моих мальчиков, готовлю эту закуску на ужин. Просто и очень вкусно!

РЕЦЕПТ:
 
• Свиная вырезка - 800 г
• Огурцы маринованные - 4-5 шт.
• Специи
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Соль
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Готовить можно из любого мяса. Сегодня я взяла свиную вырезку. Нарезаю на кусочки.
 
Затем каждый кусочек накрываю пленкой и отбиваю молотком для мяса.
 
Отбивные солю и посыпаю специями. Специи, конечно, любые можно взять. Я сегодня взяла готовую приправу для мясных блюд. Если мясо не жирное, можно еще маслом смазать.
 
Соленые огурцы нарезаю на кусочки (я разрезаю огурчик на 4 части) и выкладываю на мясо.
 
Заворачиваю, чтоб получились рулетики.
 
Рулетики укладываю в смазанную маслом форму. Сверху каждый рулетик обильно смазываю оливковым маслом. И ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут.

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Рубрики:  РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Блюда из мяса и птицы
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Закуски
РЕЦЕПТЫ БЛЮД/Красивые и праздничные блюда
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Процитировано 39 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 12:03 (ссылка)
Благодарю! Приятных выходных! Пусть осень порадует прекрасной погодой!
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 07:04 (ссылка)
БлагоДарю.
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